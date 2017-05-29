Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

​İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma, Hollandalı orta saha oyuncusu Kevin Strootman’ın sözleşmesini 2022’ye kadar uzattı.

Başkent ekibinin internet sitesinden yapılan açıklamada, 2013 yılında Roma’ya PSV Eindhoven’dan transfer edilen 27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin 5 yıl daha uzatıldığı bildirildi.

İmza töreninde konuşan Strootman, "Sözleşme yenilemek çok özel bir şey. Burada bir şeyler kazanmak istiyorum. Benim uzun sakatlığım sırasında buradaki herkes beni destekledi. Bu nedenle de kaldığım için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Roma formasını 86 kez giyen Strootman, 6'sı bu sezon olmak üzere toplamda 12 gol kaydetti. Hollandalı milli oyuncu, 2014 ve 2015 başında dizinden geçirdiği sakatlıklar dolayısıyla birinde 8 ay, ikincisinde 7 ay olmak üzere uzun süre yeşil sahalardan uzak kalmıştı.