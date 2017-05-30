Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper damganın adı: BEŞİKTAŞ. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetimindeki siyah-beyazlılar iki sezonda tüm rakiplerinin önünde yer aldı. Sadece puan tablosunda değil birçok konuda. Ki bu haklı gurur Kara Kartal’ı 3. yıldıza götürdü. Peki neler yaptı Beşiktaş 2 sezonluk Süper Lig diliminde... Geçen sezon 25 galibiyet alarak şampiyonluğa ulaşan siyah-beyazlılar, bu sezon ise bitime bir hafta kala 22 galibiyete ulaştı. Toplam 47 kez galibiyetli siyah-beyazlılara en yakın takım 39 galibiyetle Fenerbahçe oldu. Başakşehir 36’da kaldı. Galatasaray ise 31.



Gollerin Efendi’si

Gelelim puana. Geçen sezon 79 puanla şampiyonluğa ulaşan Kartal, bu sezon ise bitime bir hafta kala 74 puan elde etti. İki sezondaki toplam değer ise 153’tü. Fenerbahçe 135 puan, Başakşehir 129 ve Galatasaray da 109 puan elde edebildi. Hücum bölgesinde de Kartal pençeleri vardı. Geçen sezon 75 golle ligin en golcü takımı olan siyah-beyazlı ekip, bu sezonun 33. haftasına kadar 69 gol atarak, unvanını korudu. Beşiktaş, bu iki sezonda toplam 144 kez rakip fileleri havalandırarak, ligin en golcü takımı unvanını elde etti. Galatasaray 129 gol, Fenerbahçe 117 ve Başakşehir de 116 gol kaydetti.



İçi dışı rakipleri yakıyor

Ve iç saha performansı... Şampiyon olduğu iki sezonda da evinde toplam 26 galibiyet alan Beşiktaş, 5 beraberlik, 2 de yenilgi gördü, 83 puan topladı. Başakşehir, iç sahada 77 puan, Fenerbahçe 75 puanda alırken Galatasaray ise 63’te kaldı. Gol dağılımı ise şöyleydi: Beşiktaş (78), Galatasaray (75), Medipol Başakşehir (72) ve Fenerbahçe (60). Dışarıda da Kartal üstünlüğü vardı. 70 puanla deplasman lideri olan Beşiktaş’ı 60 puanla Fenerbahçe, 52 puanla Başakşehir, 46 puanla Galatasaray izledi. Ve zirvedeki sürece bakalım. İki sezonluk dilimde 47 maçta zirveyi bırakmayan bir Kartal vardı. Başakşehir, 15 hafta, Fenerbahçe 4 ve Galatasaray ise sadece bir hafta zirvedeydi.



Şampiyondan 18 milyon TL

Gaziantep küme düştü ama ekonomik olarak son maçta şehir kazandı. Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, Beşiktaş maçını izlemek amacıyla iki günlük hafta sonunu Gaziantep’te geçiren 30 bin taraftarının 18 milyon liralık alışveriş yapıp ekonomiye katkı sağladığını açıkladı ve “Beşiktaş’ı kutluyoruz, gelen arkadaşlara da teşekkür ediyoruz” dedi.



AVRUPA BASINI NE YAZDI?

Record gazetesi: “Beşiktaş yeniden şampiyonluğunu kutluyor.”

Abola: “Talisca attı, şampiyonluk kutlamaları başladı.”

De Telegraaf: “Babel Beşiktaş ile şampiyonluğu kazandı”

Algemeen Dagblad: “Babel’in golüyle Beşiktaş şampiyonluğa ulaştı”

Nu Sport: “Babel Beşiktaş’ın 15’inci şampiyonluğu kazanmasında önemli rol oynadı”

Marca: “Beşiktaş yine şampiyon”

L’Equipe: “Türkiye’de şampiyon Beşiktaş olarak devam ediyor”



Sabah karşılaması

Şampiyon Kara Kartal sabaha karşı İstanbul’a geldi. Çok sayıda Beşiktaşlı taraftar erken saatlerden itibaren BJK Nevzat Tesisleri önünde siyah-beyazlı takımı beklemeye başladı. Gece yarısından sonra İstanbul’a ulaşan Beşiktaş kafilesi havaalanından konvoy eşliğinde Ümraniye’ye gelirken, takım otobüsü taraftar yoğunluğundan tesislere girmekte zorlandı. Tosic, tesislerin girişinde taraftarlara üçlü çektirdi.