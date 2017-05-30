Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, beIN Sports'a önemli açıklamalarda bulundu. Orman, Jeremain Lens iddialarını doğrularken, Mangala için de girişimlerinin olduğunu söyledi. Talisca kalması için ısrarcı davranabileceklerini belirten Başkan Orman, Oğuzhan Özyakup için henüz bir teklif olmadığını aktardı.

İşte Fikret Orman'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar;

"OĞUZHAN'I LEICESTER CITY'YE SATMAM"

"Az transfer yapmak istiyoruz. Oyuncu kadromuz belli. En az 3 transfer sözümüzün arkasındayız. Belki 2 stoper, bir de sağ kanat transferi olabilir. Jeremain Lens çok iyi bir oyuncu. Geçen sezon alacaktık. Devre arasında ayrılma şartı istemişti, biz bunu kabul etmedik. Bakacağız, transferinde çok ısrarlı değiliz. Oğuzhan'a çok ciddi teklifler olduğu doğru değil. Oğuzhan sadece üst düzey bir kulübe gidebilir. Mesela Oğuzhan'ı Leicester City'ye satmam."

MARIO GOMEZ... TOLGAY... DEMBA BA...

"Şu an planlarımız içerisinde Mario Gomez yok. Gomez'e göre strateji yapmayız, kendi stratejimize göre gidiyoruz. Tolgay için bana gelen bir teklif yok. Sözleşmesini uzatmayı düşünüyoruz. Adriano kalıyor ama teklif gelirse satarız. Demba Ba'nın kalmasını ve 2-3 sene kontrat yapılmasını istiyorum."

TALISCA ISRARI

"Talisca'nın kontratındaki 1 yıllık opsiyonunu kullandık. Talisca için seneye daha agresif bir talebimiz olabilir, bonservisini almaya çalışabiliriz."

"Oynamayan oyuncularla vedalaşacağız gibi gözüküyor. Satmak istediklerimiz var, kiraya yollayacaklarımız var. Kadro çok fazla, oyuncu oynamayınca köreliyor."

TÖRE DÖNÜYOR

Veli Kavlak'ın gelecek sezon başka bir takıma gitmesine izin verdim. Gökhan Töre dönecek. Beşiktaş'ta kalmasını istiyorum.

"ABOUBAKAR'A KIZDIM"

"Aboubakar'ın kalmasını istiyoruz. Aboubakar'ın beni kızdırdığı şeyler var. Kırmızı kartlarına kızdım. Afrika'dan geç döndü.

MANGALA GİRİŞİMLERİ

"Mangala ile ilgileniyoruz ama Manchester City ne yapmak istiyor bilmiyoruz. Daha görüşmedik."

QUARESMA VE ATIBA'YA YENİ GÖREV

Quaresma'nın futbolu bıraktıktan sonra Beşiktaş'ta görev almasını istiyorum. Atiba'nın da kalmasını istiyorum. İki sene sözleşmesi var. Ondan 5 sene daha faydalanmak istiyoruz.

"ADVOCAAT'A YAKIŞMADI"

Mehmet Ekici'ye 2 milyon Euro vermedik. Advocaat, Beşiktaş maçlarından sonra da kariyerine yakışacak açıklamalar yapmadı.