Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray ile Alman ekibi RB Leipzig ile uzun süredir süren görüşmeler sonrasında anlaşmanın sağlandığı, Bruma'nın menajeri Catio Balde'nin menajeri tarafından açıklandı.

Portekiz'de konuşan Catio Balde, iki kulübün anlaştığını söylerken, "İki kulüp arasında anlaşma sağlandı, Bruma sezonun son maçına çıkacak. Kulüpler transferi resmileştirmek için görüşüyor, bu tarz transferlerde sağduyulu olmak her zaman gereklidir" ifadelerini kullandı.

Catio Balde, Almanya'da oynamanın Bruma'nın kariyeri için de doğru bir hamle olacağını söylerken, "Alman Ligi'nde oynamak, Bruma'nın yeni bir seviyeye çıkmasını sağlayacaktır" diye konuştu.

L'Equipe de duyurmuştu

Fransa'nın saygın gazetelerinden L'Equipe de Bruma'nın Leipzig'e 18 milyon euro karşılığında transfer olduğunu duyurdu. Haberde Bruma'nın Galatasaray'la 1 yıl kontratı kaldığı da belirtildi.