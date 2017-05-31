Futbolda Ziraat Bankasının sponsorluğunda düzenlenen 55. Türkiye Kupası, Medipol Başakşehir ile Atiker Konyaspor arasında bugün Yeni Eskişehir Stadı’nda yapılacak final maçıyla sahibini bulacak.Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 1962-1963’ten itibaren düzenlenen Türkiye Kupası, 1980-1981 sezonu itibarıyla Federasyon Kupası adı altında oynanmaya başladı. Organizasyonun adı 1992-1993 sezonundan itibaren yeniden Türkiye Kupası olarak değiştirildi. Kupanın ilk sahibi Galatasaray, geçen sezon Antalya’da yapılan finalde Fenerbahçe’yi 1-0 yenerek son kupayı da müzesine götürdü.

Medipol Başakşehir 5 yıl sonra finalde 

Medipol Başakşehir, Türkiye Kupası’nda 5 yıl sonra finalde mücadele edecek. Eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan turuncu-lacivertli ekip, tarihinde bundan önceki tek finali 2010-2011 sezonunda Beşiktaş ile oynadı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı’nda 11 Mayıs 2011 tarihinde yapılan maçın normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 tamamlandı. Beşiktaş, rakibine seri penaltılarda 4-3 üstünlük kurarak kupayı müzesine götürdü. Atiker Konyaspor ise tarihinde ilk kez finalde yer alacak.

13 ayrı takım kazandı

Türkiye Kupası’nı 54 yıllık geçmişinde şimdiye dek 13 ayrı takım müzesine götürdü. Kupada şimdiye dek Galatasaray 17, Beşiktaş 9, Trabzonspor 8, Fenerbahçe 6, Altay, MKE Ankaragücü, Göztepe, Gençlerbirliği ve Kocaelispor ikişer, Eskişehirspor, Bursaspor, Sakaryaspor ve Kayserispor da birer kez mutlu sona ulaştı.

Rekorlar Galatasaray’da

Türkiye Kupası tarihinde rekorlar Galatasaray’ın elinde bulunuyor. Organizasyonda son 3 yılın birincisi sarı-kırmızılı ekip, 22 kez final oynarken, 17 kez kupayı müzesine götürmeyi başardı. - 20 ayrı takım final oynadı Türkiye Kupası’nın 54 yıllık geçmişinde daha önce 20 ayrı takım finallerde mücadele ederken, bunlardan 13’ü, en az 1 kez kupa sevinci yaşadı. Finale yükselip de kupayı şimdiye dek hiç kazanamayan takımlar ise Adana Demirspor, Boluspor, Mersin İdmanyurdu, Samsunspor, Antalyaspor, Kayseri Erciyesspor ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor. Bunun yanı sıra Kocaelispor 2, Sakaryaspor ile Kayserispor ise oynadığı tek finalde kupayı kazanma başarısını gösterdi. Öte yandan, 15 kez final oynayan Beşiktaş 9, 14 kez finalde yer alan Trabzonspor ise 8 kez güldü.

En çok final kaybeden takım Fenerbahçe

Fenerbahçe, 16 kez final oynayıp, bunlardan sadece 6’sında kupayı alırken, en fazla final kaybeden takım oldu. Türkiye Kupası’nda ayrıca, Altay 7 kez finale çıkıp, 2 kez, Bursaspor da 6 kez final oynayıp, sadece bir kez kupanın sahibi olabildi.

"Dört Büyükler" 8 yıl sonra finalde yok

Türkiye Kupası’nda 8 yıl sonra "Dört Büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’dan birisi finalde yer almıyor. Organizasyon tarihinde bu 4 takımdan birisinin yer almadığı son final 2007-2008 sezonunda oynandı ve Kayserispor, Gençlerbirliği’ni penaltılarla yenerek kupaya uzandı.

Finalistler ve kupa sayıları

Türkiye Kupası’nın 54 yıllık geçmişinde finale yükselen takımlar ve kazandıkları kupa sayıları şöyle:
Takımlar                Final   Kupa
Galatasaray             22      17
Beşiktaş                15      9
Trabzonspor             14      8
Fenerbahçe              16      6
Altay                   7       2
MKE Ankaragücü          5       2
Gençlerbirliği          5       2
Bursaspor               6       1
Göztepe                 3       2
Eskişehirspor           3       1
Kocaelispor             2       2
Sakaryaspor             1       1
Kayserispor             1       1
Adana Demirspor         1       -
Boluspor                1       -
Mersin İdmanyurdu       1       -
Samsunspor              1       -
Antalyaspor             1       -
Kayseri Erciyesspor     1       -
İstanbul B.Şehir Bld.   1       -

Türkiye Kupası finalleri

Türkiye Kupası’nı şimdiye dek kazanan takımlar, sezonlara göre  finallerdeki rakipleri ve maç sonuçları şöyle:

Sezon     Kazanan          Finalist         1. Maç   2. Maç
1962-63   Galatasaray      Fenerbahçe       2 - 1    2 - 1
1963-64   Galatasaray      Altay            0 - 0    3 - 0    Hükmen
1964-65   Galatasaray      Fenerbahçe       0 - 0    1 - 0
1965-66   Galatasaray      Beşiktaş         1 - 0
1966-67   Altay            Göztepe          2 - 2             Kurayla
1967-68   Fenerbahçe       Altay            2 - 0    0 - 1
1968-69   Göztepe          Galatasaray      1 - 0    1 - 1    Uzatmada
1969-70   Göztepe          Eskişehirspor    1 - 2    3 - 1
1970-71   Eskişehirspor    Bursaspor        0 - 1    2 - 0
1971-72   Ankaragücü       Altay            0 - 0    3 - 0
1972-73   Galatasaray      Ankaragücü       3 - 1    1 - 1
1973-74   Fenerbahçe       Bursaspor        0 - 1    3 - 0
1974-75   Beşiktaş         Trabzonspor      0 - 1    2 - 0
1975-76   Galatasaray      Trabzonspor      0 - 1    1 - 0    5-4 (Penaltılar)
1976-77   Trabzonspor      Beşiktaş         1 - 0    0 - 0
1977-78   Trabzonspor      A.Demirspor      3 - 0    0 - 0
1978-79   Fenerbahçe       Altay            1 - 2    2 - 0
1979-80   Altay            Galatasaray      1 - 0    1 - 1
1980-81   Ankaragücü       Boluspor         2 - 1    0 - 0
1981-82   Galatasaray      Ankaragücü       3 - 0    1 - 2
1982-83   Fenerbahçe       Mersin İ.Y.      2 - 1    2 - 0
1983-84   Trabzonspor      Beşiktaş         2 - 0             Uzatmada
1984-85   Galatasaray      Trabzonspor      2 - 1    0 - 0
1985-86   Bursaspor        Altay            2 - 0
1986-87   Gençlerbirliği   Eskişehirspor    5 - 0    1 - 2
1987-88   Sakaryaspor      Samsunspor       2 - 0    1 - 1
1988-89   Beşiktaş         Fenerbahçe       1 - 0    2 - 1
1989-90   Beşiktaş         Trabzonspor      2 - 0
1990-91   Galatasaray      Ankaragücü       3 - 1             Uzatmada
1991-92   Trabzonspor      Bursaspor        0 - 3    5 - 1
1992-93   Galatasaray      Beşiktaş         1 - 0    2 - 2
1993-94   Beşiktaş         Galatasaray      0 - 0    3 - 2
1994-95   Trabzonspor      Galatasaray      3 - 2    1 - 0
1995-96   Galatasaray      Fenerbahçe       1 - 0    1 - 1    Uzatmada
1996-97   Kocaelispor      Trabzonspor      1 - 1    1 - 0
1997-98   Beşiktaş         Galatasaray      1 - 1    1 - 1    5-3 (Penaltılar)
1998-99   Galatasaray      Beşiktaş         0 - 0    2 - 0
1999-00   Galatasaray      Antalyaspor      5 -3              Uzatmada
2000-01   Gençlerbirliği   Fenerbahçe       2 - 2             6-3 (Penaltılar)
2001-02   Kocaelispor      Beşiktaş         4 - 0
2002-03   Trabzonspor      Gençlerbirliği   3 - 1
2003-04   Trabzonspor      Gençlerbirliği   4 - 0
2004-05   Galatasaray      Fenerbahçe       5 - 1
2005-06   Beşiktaş         Fenerbahçe       3 - 2             Uzatmada
2006-07   Beşiktaş         K.Erciyesspor    1 - 0             Uzatmada
2007-08   Kayserispor      Gençlerbirliği   0 - 0             11-10 (Penaltılar)
2008-09   Beşiktaş         Fenerbahçe       4 - 2
2009-10   Trabzonspor      Fenerbahçe       3 - 1
2010-11   Beşiktaş         İBB Spor         2 - 2             4-3 (Penaltılar)
2011-12   Fenerbahçe       Bursaspor        4 - 0
2012-13   Fenerbahçe       Trabzonspor      1 - 0
2013-14   Galatasaray      Eskişehirspor    1 - 0
2014-15   Galatasaray      Bursaspor        3 - 2
2015-16   Galatasaray      Fenerbahçe       1 - 0