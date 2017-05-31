Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Futbolda Ziraat Bankasının sponsorluğunda düzenlenen 55. Türkiye Kupası, Medipol Başakşehir ile Atiker Konyaspor arasında bugün Yeni Eskişehir Stadı’nda yapılacak final maçıyla sahibini bulacak.Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 1962-1963’ten itibaren düzenlenen Türkiye Kupası, 1980-1981 sezonu itibarıyla Federasyon Kupası adı altında oynanmaya başladı. Organizasyonun adı 1992-1993 sezonundan itibaren yeniden Türkiye Kupası olarak değiştirildi. Kupanın ilk sahibi Galatasaray, geçen sezon Antalya’da yapılan finalde Fenerbahçe’yi 1-0 yenerek son kupayı da müzesine götürdü.

Medipol Başakşehir 5 yıl sonra finalde

Medipol Başakşehir, Türkiye Kupası’nda 5 yıl sonra finalde mücadele edecek. Eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan turuncu-lacivertli ekip, tarihinde bundan önceki tek finali 2010-2011 sezonunda Beşiktaş ile oynadı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı’nda 11 Mayıs 2011 tarihinde yapılan maçın normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 tamamlandı. Beşiktaş, rakibine seri penaltılarda 4-3 üstünlük kurarak kupayı müzesine götürdü. Atiker Konyaspor ise tarihinde ilk kez finalde yer alacak.

13 ayrı takım kazandı

Türkiye Kupası’nı 54 yıllık geçmişinde şimdiye dek 13 ayrı takım müzesine götürdü. Kupada şimdiye dek Galatasaray 17, Beşiktaş 9, Trabzonspor 8, Fenerbahçe 6, Altay, MKE Ankaragücü, Göztepe, Gençlerbirliği ve Kocaelispor ikişer, Eskişehirspor, Bursaspor, Sakaryaspor ve Kayserispor da birer kez mutlu sona ulaştı.

Rekorlar Galatasaray’da

Türkiye Kupası tarihinde rekorlar Galatasaray’ın elinde bulunuyor. Organizasyonda son 3 yılın birincisi sarı-kırmızılı ekip, 22 kez final oynarken, 17 kez kupayı müzesine götürmeyi başardı. - 20 ayrı takım final oynadı Türkiye Kupası’nın 54 yıllık geçmişinde daha önce 20 ayrı takım finallerde mücadele ederken, bunlardan 13’ü, en az 1 kez kupa sevinci yaşadı. Finale yükselip de kupayı şimdiye dek hiç kazanamayan takımlar ise Adana Demirspor, Boluspor, Mersin İdmanyurdu, Samsunspor, Antalyaspor, Kayseri Erciyesspor ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor. Bunun yanı sıra Kocaelispor 2, Sakaryaspor ile Kayserispor ise oynadığı tek finalde kupayı kazanma başarısını gösterdi. Öte yandan, 15 kez final oynayan Beşiktaş 9, 14 kez finalde yer alan Trabzonspor ise 8 kez güldü.

En çok final kaybeden takım Fenerbahçe

Fenerbahçe, 16 kez final oynayıp, bunlardan sadece 6’sında kupayı alırken, en fazla final kaybeden takım oldu. Türkiye Kupası’nda ayrıca, Altay 7 kez finale çıkıp, 2 kez, Bursaspor da 6 kez final oynayıp, sadece bir kez kupanın sahibi olabildi.

"Dört Büyükler" 8 yıl sonra finalde yok

Türkiye Kupası’nda 8 yıl sonra "Dört Büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’dan birisi finalde yer almıyor. Organizasyon tarihinde bu 4 takımdan birisinin yer almadığı son final 2007-2008 sezonunda oynandı ve Kayserispor, Gençlerbirliği’ni penaltılarla yenerek kupaya uzandı.

Finalistler ve kupa sayıları

Türkiye Kupası’nın 54 yıllık geçmişinde finale yükselen takımlar ve kazandıkları kupa sayıları şöyle:

Takımlar Final Kupa

Galatasaray 22 17

Beşiktaş 15 9

Trabzonspor 14 8

Fenerbahçe 16 6

Altay 7 2

MKE Ankaragücü 5 2

Gençlerbirliği 5 2

Bursaspor 6 1

Göztepe 3 2

Eskişehirspor 3 1

Kocaelispor 2 2

Sakaryaspor 1 1

Kayserispor 1 1

Adana Demirspor 1 -

Boluspor 1 -

Mersin İdmanyurdu 1 -

Samsunspor 1 -

Antalyaspor 1 -

Kayseri Erciyesspor 1 -

İstanbul B.Şehir Bld. 1 -

Türkiye Kupası finalleri

Türkiye Kupası’nı şimdiye dek kazanan takımlar, sezonlara göre finallerdeki rakipleri ve maç sonuçları şöyle:

Sezon Kazanan Finalist 1. Maç 2. Maç

1962-63 Galatasaray Fenerbahçe 2 - 1 2 - 1

1963-64 Galatasaray Altay 0 - 0 3 - 0 Hükmen

1964-65 Galatasaray Fenerbahçe 0 - 0 1 - 0

1965-66 Galatasaray Beşiktaş 1 - 0

1966-67 Altay Göztepe 2 - 2 Kurayla

1967-68 Fenerbahçe Altay 2 - 0 0 - 1

1968-69 Göztepe Galatasaray 1 - 0 1 - 1 Uzatmada

1969-70 Göztepe Eskişehirspor 1 - 2 3 - 1

1970-71 Eskişehirspor Bursaspor 0 - 1 2 - 0

1971-72 Ankaragücü Altay 0 - 0 3 - 0

1972-73 Galatasaray Ankaragücü 3 - 1 1 - 1

1973-74 Fenerbahçe Bursaspor 0 - 1 3 - 0

1974-75 Beşiktaş Trabzonspor 0 - 1 2 - 0

1975-76 Galatasaray Trabzonspor 0 - 1 1 - 0 5-4 (Penaltılar)

1976-77 Trabzonspor Beşiktaş 1 - 0 0 - 0

1977-78 Trabzonspor A.Demirspor 3 - 0 0 - 0

1978-79 Fenerbahçe Altay 1 - 2 2 - 0

1979-80 Altay Galatasaray 1 - 0 1 - 1

1980-81 Ankaragücü Boluspor 2 - 1 0 - 0

1981-82 Galatasaray Ankaragücü 3 - 0 1 - 2

1982-83 Fenerbahçe Mersin İ.Y. 2 - 1 2 - 0

1983-84 Trabzonspor Beşiktaş 2 - 0 Uzatmada

1984-85 Galatasaray Trabzonspor 2 - 1 0 - 0

1985-86 Bursaspor Altay 2 - 0

1986-87 Gençlerbirliği Eskişehirspor 5 - 0 1 - 2

1987-88 Sakaryaspor Samsunspor 2 - 0 1 - 1

1988-89 Beşiktaş Fenerbahçe 1 - 0 2 - 1

1989-90 Beşiktaş Trabzonspor 2 - 0

1990-91 Galatasaray Ankaragücü 3 - 1 Uzatmada

1991-92 Trabzonspor Bursaspor 0 - 3 5 - 1

1992-93 Galatasaray Beşiktaş 1 - 0 2 - 2

1993-94 Beşiktaş Galatasaray 0 - 0 3 - 2

1994-95 Trabzonspor Galatasaray 3 - 2 1 - 0

1995-96 Galatasaray Fenerbahçe 1 - 0 1 - 1 Uzatmada

1996-97 Kocaelispor Trabzonspor 1 - 1 1 - 0

1997-98 Beşiktaş Galatasaray 1 - 1 1 - 1 5-3 (Penaltılar)

1998-99 Galatasaray Beşiktaş 0 - 0 2 - 0

1999-00 Galatasaray Antalyaspor 5 -3 Uzatmada

2000-01 Gençlerbirliği Fenerbahçe 2 - 2 6-3 (Penaltılar)

2001-02 Kocaelispor Beşiktaş 4 - 0

2002-03 Trabzonspor Gençlerbirliği 3 - 1

2003-04 Trabzonspor Gençlerbirliği 4 - 0

2004-05 Galatasaray Fenerbahçe 5 - 1

2005-06 Beşiktaş Fenerbahçe 3 - 2 Uzatmada

2006-07 Beşiktaş K.Erciyesspor 1 - 0 Uzatmada

2007-08 Kayserispor Gençlerbirliği 0 - 0 11-10 (Penaltılar)

2008-09 Beşiktaş Fenerbahçe 4 - 2

2009-10 Trabzonspor Fenerbahçe 3 - 1

2010-11 Beşiktaş İBB Spor 2 - 2 4-3 (Penaltılar)

2011-12 Fenerbahçe Bursaspor 4 - 0

2012-13 Fenerbahçe Trabzonspor 1 - 0

2013-14 Galatasaray Eskişehirspor 1 - 0

2014-15 Galatasaray Bursaspor 3 - 2

2015-16 Galatasaray Fenerbahçe 1 - 0