Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siyah-beyazlı formayla oldukça başarılı bir sezon geçiren Marcelo'yu kadrosuna katmak isteyen Lyon'a Beşiktaş'tan ret cevabı geldi.

10 MİLYONUN ALTINA MASAYA OTURMAYIZ

Yönetim, Brezilyalı stopere 7 milyon Euro değer biçen Fransız kulübüne, "Oyuncumuzun performansından memnunuz. Uzun yıllar birlikte çalışma düşüncesindeyiz. 10 milyon Euro'nun altında hiçbir teklif için masaya oturmayız" yanıtı verdi.

BU RAKAMLARI KABUL EDEMEYİZ

Asbaşkan Umut Güner, Lyon'un yanı sıra iki kulübün daha ilgilendiği Marcelo için, "Bizim için değerli bir isim. 5-7 milyon gibi rakamlar geçiyor. Ancak bunları kabul etmemiz mümkün değil" ifadesini kullandı.