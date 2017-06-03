Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Olağan Mali Genel Kurul'da konuşuyor.

İşte Aziz Yıldırım'ın konuşmasından önemli satır başları:

"ŞAMPİYONLUĞUN ALTINDA EZİLDİ"

"Fikret Orman'ın sözleri de enteresan. Sert de konuşmayacağım bunu bilin. Cevap versek kavga olacak yoksa. Fikret Orman kendi kendine çelişiyor. Takımı Euroleague'de Top 16'ya kaldığında 'biz şampiyon olacağız' demişti. Şimdi diyor ki hırsızlık var orada. Nasıl yapılıyor hırsızlık söylesin de biz de gidip yağmalayalım. "Fikret Orman ne söylediğinin farkında değil. Fenerbahçe'nin şampiyonluğunun altında ezildi. İsmail Köybaşı'nı yedek oturtmak için aldılar diyorlar. Biz yedek oturtmak için hiç kimseyi almayız. Quaresma'nın avukatı bizim Hasan Çetinkaya'ya mail atıyor. İşte belgesi burada. Fikret Orman istiyorsa ona da gönderelim. Fikret Orman bu belgeyi istiyorsa sekreterim Nilgün hanımı arasın, mail atalım kendisine. Fikret Orman'ın Fenerbahçe'den bahsetmediği gün yok. Lütfen bizimle ilgilenmesin. Söylediklerine de dikkat etsin"

"ŞENOL GÜNEŞ TEBRİK ETTİ"

Şenol Güneş, Obradovic ve oyuncularımızı tebrik etmek için bize mektup gönderdi.Ben de buradan Şenol Güneş'in Beşiktaş ile kazandığı şampiyonluğu kutluyorum. Mektubuna karşılık teşekkür mektubu yazdım.

"DURUŞUNUZ VARSA 2 YILDIZI İADE EDİN"

Beşiktaş'ın bir de 'efendilik' olayı var. Ya Süleyman abi dediğiniz adama 'Ahmet Dursun, Seba gitsin' diye bağırdınız siz. Süleyman Seba benim dostumdu. Onun adını kullanarak bir duruş diye tutturmuşsunuz. Ya biz onunla oturup muhabbet ederdik. Helikopter statlarına indi, çıkıp FETÖ ile ilgili konuşmuyorlar. Bu ne biçim duruştur? 1959 yılında lig başlamış, şampiyonlar belli. Galatasaray 20, Fenerbahçe 19, Beşiktaş 13 gerçekte. Bunlar gidip 1959 öncesi kazandığı 2 şampiyonluğu hesaba kattılar. Zorbalıkla yaptılar, kanuni bir iş değildir. 1959'dan bugüne şampiyonluklar ortada. Duruşunuz varsa gidin 2 şampiyonluğu iade edin. Yıldızla bu işler olmuyor."