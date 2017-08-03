Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'e çıkarak büyük bir başarı elde eden ve 14 yıl aradan sonra İzmir'i Süper Lig'de temsil edecek olan Göztepe, Altınordu ile hazırlık maçı oynadı. Atatürk Stadı'nda oynanan maça çok sayıda taraftar katıldı. Yenilenmiş kadrosuyla ilk kez taraftarların karşısına çıkan Göztepeli futbolcular yoğun ilgi gördü. Altınordu, karşılaşmanın 2. dakikasında Hakan Çinemre'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarıyı 1-0'lık skorla tamamlanırken, ikinci yarının 53. dakikasında Castro'nun golü durumu eşitledi. (1-1) Altınordu 62. dakikada Murat'ın, 80. dakikada ise Barış'ın golleri ile farkı 2'ye çıkararak müsabakadan galibiyetle ayrıldı.