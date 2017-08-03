Süper Lig'e çıkarak büyük bir başarı elde eden ve 14 yıl aradan sonra İzmir'i Süper Lig'de temsil edecek olan Göztepe, Altınordu ile hazırlık maçı oynadı. Atatürk Stadı'nda oynanan maça çok sayıda taraftar katıldı. Yenilenmiş kadrosuyla ilk kez taraftarların karşısına çıkan Göztepeli futbolcular yoğun ilgi gördü. Altınordu, karşılaşmanın 2. dakikasında Hakan Çinemre'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarıyı 1-0'lık skorla tamamlanırken, ikinci yarının 53. dakikasında Castro'nun golü durumu eşitledi. (1-1) Altınordu 62. dakikada Murat'ın, 80. dakikada ise Barış'ın golleri ile farkı 2'ye çıkararak müsabakadan galibiyetle ayrıldı.
Göztepe, Altınordu'ya farklı yenildi
03.08.2017 - 00:48 | Son Güncelleme: 03.08.2017 - 00:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bu sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan Göztepe, Altınordu ile oynadığı hazırlık maçını 3-1 kaybetti.
Etiketler : Göztepe,Altınordu,
493517 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/493517.aspx
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Antalyaspor
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Konyaspor
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Alanyaspor
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Beşiktaş
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Evkur Yeni Malatyaspor
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Fenerbahçe
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Gençlerbirliği
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Göztepe
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K.D.Ç. Karabük
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13
Kasımpaşa
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14
Kayserispor
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15
Başakşehir
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16
Osmanlıspor FK
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Sivasspor
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19.8.2016
Adanaspor 1 - 2 Bursaspor
20.8.2016
Trabzonspor 2 - 0 Kasımpaşa
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Medipol Başakşehir Fk 1 - 0 Fenerbahçe
22.8.2016
Galatasaray 1 - 0 Kardemir D.Ç. Karabükspor
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Adana Demirspor
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2
Adanaspor
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3
Altınordu
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Balıkesirspor
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5
Boluspor
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BŞB Erzurumspor
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7
Ç. Rizespor
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Denizlispor
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Elazığspor
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Eskişehirspor
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Gaziantepspor
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Gazişehir Gaziantep FK
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Giresunspor
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İstanbulspor
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Manisaspor
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MKE Ankaragücü
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17
Samsunspor
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Ümraniyespor
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