Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Futbol tarihinin en pahalı transferi gerçekleşti ve Barcelona’nın Brezilyalı yıldızı Neymar 222 milyon avro karşılığında Fransız ekibi PSG’ye transfer oldu. Neymar böylece 105 milyon avroluk Paul Pogba’yı geride bırakarak dünya futbolunun en pahalı futbolcusu olmayı da başardı. Dün babasıyla birlikte kulüp binasında Barcelonalı yöneticilerle bir araya gelen Neymar ayrılma kararını iletti. Katalan ekibi de buna karşılık serbest kalma bedelinin 222 milyon avro olduğunu ve tümünün ödenmesi gerektiği konusunda resmî siteden bilgilendirme geçti. Neymar’ın hafta içinde Katar’ın başkenti Doha’da sağlık kontrolünden geçtikten sonra imzayı atacağı iddia ediliyor. Yıldız oyuncunun 100 milyon avro imza parası ve yıllığı net 30 milyon avrodan 5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Neymar 2013’te Santos’tan 88 milyon avro karşılığında Barcelona’ya transfer olmuştu.

2022 DÜNYA KUPASI’NIN TANITIM ELÇİSİ OLACAK

FFP’ye ilginç çözüm

PSG’nin 222 milyon avroluk dev transferde Finansal Fair Play engeline takılmamak için ilginç bir çözüm bulduğu da söylentiler arasında. İddiaya göre PSG’nin Katarlı sahibi Nasser Al-Khelaifi, Neymar’a kendi ülkesinde düzenlenecek 2022 Dünya Kupası’nın tanıtım elçisi olması için 222 milyon avroluk ödeme yapacak. Bu parayı Barcelona yetkililerine ödeyecek olan Neymar PSG’ye bedelsiz olarak imza atacak. Böylece Fransız ekibinin kasasından bu transfer için 1 avro bile çıkmamış olacak.