Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş dün akşam kelimenin tam anlamıyla ‘bomba’ transferelere imza attı. Ünlü İspanyol golcü Alvaro Negredo ile geçen sezon Fenerbahçe formasıyla göz dolduran Jeremain Lens önümüzdeki sezon siyah-beyazlı formayı giyecek. Beşiktaş, Valencia’nın yıldız golcüsü Negredo’yu bonservisiyle kadrosuna dahil etti. Yıldız golcünün bonservisi için kasasından yaklaşık 2.5 milyon avro çıkaracak olan Beşiktaş, bu bedeli de taksitler halinde ödeyecek. 31 yaşındaki İspanyol futbolcu siyah-beyazlılarla 2+1 yıllık sözleşme imzalamak üzere bugün 17.00’da İstanbul’a gelecek. Geçen sezon Middlesbrough formasıyla 39 maça çıkan Negredo, 10 gol atarken 5 de asiste imza atmıştı.

Yıllık 2,2 milyon avro

Siyah-beyazlı taraftarları en az Negredo kadar belki de daha heyecanlandıran diğer transfer ise Lens oldu. Beşiktaş, Hollandalı yıldız ve kulübü Sunderland ile anlaşma sağladı. Sunderland menajeri Simon Grayson, Lens ile ilgili yaptığı açıklamada, “Beşiktaş ile görüşmeler devam ediyor. Oyuncunun kısa süre içerisinde takımdan ayrılmasını bekliyoruz” dedi. Çok geçmeden müjdeli haber geldi. Beşiktaş Holandalı oyuncunun bonservisini 3,5 milyon avro karşılığında aldı. Siyah-beyazlılar 5 yıllığına el sıkıştığı 29 yaşındaki kanat oyuncusuna da yıllık 2,2 milyon avro ödeme yapacak. Lens’in bu gece İstanbul’a gelmesi ve sağlık kontrolünden geçtikten sonra yarın resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Asist ustası

Beşiktaş’la 5 yıllık sözleşme imzalayacak olan Jeremain Lens, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla göz kamaştıran performans ortaya koymuştu. Sarı-lacivertlilerde 36 maça çıkan Hollandalı yıldız, 17 asistin yanında rakip fileleri de 5 defa havalandırmayı başarmıştı. Öte yandan taratarlar sosyal medyadan yaptıkları yorumlarda Lens ve Quaresma ile birlikte Beşiktaş’ın kanat hücumlarını izlemek için sabırsızlıklandıklarını belirttiler.

78 milyon avro

32 yaşındaki Alvaro Negredo’nun kariyeri hareketli. Rayo Vallecano, Real Madrid,Almeria, Sevilla, Manchester City, Valencia ve Middlesbrough forması giyen ünlü forvet için kulüpler toplam 76 milyon avroluk bonservis bedeli ödedi. Şimdi buna 2,5 milyon avroluk ödemeyle Beşiktaş da eklendi.