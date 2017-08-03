Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni sezon öncesi takımı güçlendirme çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Valencia'nın yıldız forveti Alvaro Negredo'nun taransferi ile ilgili KAP'a açıklama yaptı. Siyah Beyazlılar, KAP'a yaptıkları açıklamada İspanyol golcü Negredo'nun transferi konusunda Valencia ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

BÜYÜK TAKIMLARDA OYNADI

Kariyeri boyunca Real Madrid, Sevilla, Manchester City gibi üst düzey takımların formalarını giyen Alvaro Negredo'ya şu ana kadar 65 milyon Euro bonservis ödendi.

GOL ORTALAMASI YÜKSEK

Kariyeri boyunca çıktığı 424 maçta 174 gol atan 31 yaşındaki başarılı futbolcu, her 2 ila 3 karşılaşmada bir gol atmayı başardı.

EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ HAVA TOPLARI

Premier Lig'de geçtiğimiz sezon Middlesbrough formasıyla maç başına 4,9 hava topu kazanma ortalamasına sahip olan Alvaro Negredo, ligin bu alanda en iyi 5'inci ismi durumundaydı. En önemli özelliği hava topları olan tecrübeli futbolcu, kanat ortalarında ve duran toplarda sergilediği başarı ile öne çıkıyor.