Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ta Negredo transferi bitti. Önceki gün akşam saatlerinde İspanya'ya uçan Umut Güner, Negredo ile prensip anlaşmasına vardı ve imzalar atıldı.

Menajer Ahmet Bulut'un Negredo ve Valencia ile pürüzleri gidermesinden hemen sonra Beşiktaş yöneticisi Umut Güner imzalar için İspanya'ya uçtu. Negredo ile bir araya gelen Umut Güner, yıldız forvete imzayı attırdı.

Yıllık 4.5 milyon avro

Alınan bilgiye göre Negredo ile 2+1 sözleşme yapılacak. Oyuncuya yıllık 4.5 milyon avro, kulübüne ise 2.5 milyon bonservis bedeli verilecek.

Umut Güner ve Negredo'nun bugün saat 17.30'da İstanbul'da olacak. Yıldız futbolcu yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.

Beşiktaş borsaya bildirdi

Beşiktaş, Negredo transferi için Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildiri yaptı. Yapılan bildiride 'Alvaro Negredo Sanchez'in transferi konusunda kendisi ve kulübü Valencia ile görüşmelere başlanmıştır' dendi.

İstanbul'a geldi

Siyah-Beyazlı ekibin yeni yıldızı, saat 18.30'da İstanbul'a iniş yaptı. Negredo'yu havaalanında coşkulu bir taraftar grubu karşıladı.