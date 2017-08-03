Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Barcelona'dan Neymar transferi için resmi açıklama geldi. Katalan kulübü, Brezilyalı yıldızın temsilcilerinin 222 milyon avroluk ödemeyi yaptığını açıkladı. Barcelona ayrıca transferin detaylarının UEFA'ya da bildirileceğini belirtti.

Futbol tarihinin en yüksek maliyetli transferine imza atan Paris Saint-Germain, Barcelona'dan kadrosuna kattığı Neymar'ın 222 milyon avroluk serbest kalma bedelini La Liga ofisine teslim etmiş ancak Fransız kulübünün bu ödemesi lig tarafından kabul görmemişti. Finansal Fair-Play kurallarına göre bu ücretin uygun olmadığını savunan La Liga teklifi geri çevirmişti.

LA LİGA'NIN REDDETME HAKKI VAR MI?

Fakat İspanyol medyasının önde gelen basın kuruluşlarından Marca'nın haberine göre, La Liga böyle bir yetkiye sahip değil. Yüzyılın transferi olarak adlandırılan bu hamlenin Finansal Fair-Play kurallarına uygun olup olmadığı bilinmezken, UEFA'nın buna transfer döneminin noktalanacağı 31 Ağustos tarihinden sonra karar vereceği vurgulandı.