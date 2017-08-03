Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Neymar, Paris Saint-Germain'de! Merakla beklenen transferde sona gelindi... Barcelona, PSG'nin Neymar için kendilerine 222 milyon avro ödediğini resmi internet sitesinden açıkladı!

BAVULLARLA GÖTÜRDÜLER

Barcelona'nın yaptığı açıklamada Neymar'ın avukatlarınn, kulübü ziyaret ederek 222 milyon avroyu ödediği belirtildi. Katalan kulübü, detayları UEFA'ya aktaracaklarını da kaydetti. Avukatlar, Barcelona'ya 222 milyon avroyu bavullarla nakit olarak götürdü.



Brezilyalı yıldızın, Cuma günü Paris'e gitmesi ve PSG ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.