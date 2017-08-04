Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen 2017 Dünya Tekvando Grand Prix organizasyonunun ilk gününde üç sıklette dört milli sporcu mücadele etti.

Kadınlar 67 kiloda tatamiye çıkan son dünya şampiyonu Nur Tatar Askari, ikinci turda Rus Tetiana Tetereviatnykova'yı 11-8, çeyrek finalde Azeri Farida Azizova'yı 9-8, yarı finalde ise ABD'li Paige Mc Pherson'u 10-8'lik skorlarla yendi. Finalde Fildişi Sahilleri'nden Ruth Gbagbi'ye 7-4 kaybeden milli sporcu, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar +67 kiloda Nafia Kuş, çeyrek finalde Koreli Da-Bin Lee'ye, erkekler artı 80 kiloda Serdar Yüksel, Azerbaycanlı Ramin Azizov'a, Ali Sarı ise Fildişi Sahilleri'nden Seydou Gbane'ye ilk turda yenilerek turnuvaya veda etti.