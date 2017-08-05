Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Başarısız geçen iki sezonun ardından, bu yılı Östersunds hezimetiyle açan Galatasaray, transferde durmak bilmiyor. Gomis, Belhanda, Maicon, Mariano, Ndiaye ve Fernando’yu kadrosuna katan, Feghouli’ye de imza attırmak üzere olan sarı-kırmızılılar, Gençlerbirliği’nin sol beki Uğur Çiftçi’nin işini bitirmek için yola çıkmaya hazırlanıyor. Hafta içi Osmanlıspor yönetimiyle Ndiaye konusunda görüşmek üzere Ankara’ya giden Galatasaray heyeti önümüzdeki hafta içi de yine Ankara yoluna çıkmaya hazırlanıyor. Bu kez Gençlerbirliği yönetimiyle masaya oturulacak. Geçen sezonun ortasında başkent temsilcisine 2,5 milyon avro ödeyerek Ahmet Çalık’ı alan Galatasaray bu sefer de 2 milyon avroyu gözden çıkardı.

Raporlar olumlu

Galatasaray ilk etapta 1,5 milyon avroyu transferi sonlandırma hedefindeydi ancak Gençlerbirliği yönetimi, Uğur’u 2 milyonun altında ellerinden çıkarmak istemediklerini iletince sarı-kırmızılıların planları değişti. Lionel Carole’e güvenmeyen ve mutlaka sol bek transferi isteyen Teknik Direktör Igor Tudor’dan da onayı olan Galatasaray yetkilileri 500 bin avro daha kasadan çıkardı. Scout ekibi de Uğur Çiftçi hakkında olumlu raporlar verirken, 25 yaşındaki futbolcunun şu anki seçenekler arasından mevcut yapıya en uygun isim olduğu kanısına varıldı. Galatasaray’ın kadroya katmayı hedeflediği Uğur Çiftçi geçen yıl ligde 30 maça çıkarken, 3 asist yapıp 1 gol kaydetti. Sarı-kırmızılıların sol beki Carole ise 3 asist yaparken, gol atamamıştı. >