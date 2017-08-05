Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor dünyasının merakla beklediği transfer sonunda gerçekleşti ve Neymar Paris’in yolunu tuttu. PSG, Barcelona’nın 88,2 milyon avroya renklerine bağladığı Neymar’ın sözleşmesindeki 222 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödeyerek belki de futbol tarihinde uzun süre kırılamayacak bir rekora imza attı. 25 yaşındaki Neymar böylece, Manchester United’ın 2016 yazında 105 milyon avroya Juventus’tan transfer ettiği Fransız orta saha oyuncusu Paul Pogba’nın iki katı fiyatına “futboltarihinin en pahalı transferleri”listesinin zirvesine oturdu. PSG’nin Katarlı sahibi Nasser Al Khelaifi imza töreninde yaptığı açıklamada, Neymar’ın Paris’e gelmesindeki motivasyonunun para olmadığını söyledi. Al Khelaifi, “Size garanti ederim ki, Neymar buraya para için gelmedi. Burada kazandığı parayı başka herhangi bir yerde de kazanabilirdi. Buraya rekabet için geldi, yeni macera ve kupalar için geldi. Bu transferi çok uzun süre konuşacağız. Neymar’a tekrar teşekkürler” diye konuştu.