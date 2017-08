Türkiye Gazetesi

Siyah-beyazlılar, Alvaro Negredo’ya 2+1 yıllık imza attırırken İspanyol golcünün sözleri de merak ediliyordu. Negredo, transfer sürecini anlatırken “Transfer süreci çok çabuk gelişti. Menajerim beni aradı Beşiktaş’ın teklifini iletti. Çok uzun sürmedi. İstanbul’da yaşayan tanıdıklarım vardı onlarla konuştum. Pepe ile konuştum, İstanbul’la ilgili olumsuz şey söylemediler. Taraftarın ilgisi çoktu. Beşiktaş çok büyük bir kulüp. İyi bir slogan (Come to Beşiktaş) yapmışlar. Tüm dünyadaki Beşiktaş taraftarı çoğalıyor” dedi. Negredo “Sen kime ‘Come to Beşiktaş’ diyeceksin?” sorusuna ise “Kimin geleceğini bilmiyorum. Pepe gibi ben de yardım edeceğim. Karşıdaki insana teklif sonrası hiç düşünmeden gelmesini söylerim” ifadesini kullandı.

Taraftar etkileyici

Şampiyon takıma geldiğini ve takımın parçası olmak istediğini ifade eden Negredo taraftarın ilgisinin de mükemmel olduğunu söyledi. 32 yaşındaki forvet “İnternetten birçok video izledim. Çok etkileyici. Herkes böyle taraftarın karşısında oynamak ister. Onların önünde çıkacağım ilk maçı heyecanla bekliyorum. Futbola bu kadar aşkla bağlı olan çok az taraftar topluluğu gördüm. Dün (önceki) akşam başkanla yemek yerken, bir kere daha ne kadar doğru bir yerde olduğumu hissettim. Ailemle geldim buraya” ifadesini kullandı. İspanya’daki lakaplarının Canavar, köpek balığı ve matador olduğunu ve kendisini de matadoru tercih ettiğini belirten Negredo, gol sayısı konusunda da tüm kulvarlar için “35” dedi ve ekledi: Üstünü bilemem.

Medel işi başkanın

Beşiktaş’a gelen oyuncuların yıldızının parladığını (Aboubakar) ve milli takımlara yükseldiğinin (Mario Gomez, Ricardo Quaresma) hatırlatıldığı İspanyol forvet “Uğurlu bir kulüp Beşiktaş. Bende çok şanslıyım takım her transfer olan oyuncuya yarıyor. Millî takım yolu çok uzun yol. Burada çalışmam lazım. İlk başta Beşiktaş’ı bir şampiyon yapalım millî takıma sonra bakarız” dedi. Siyah-beyazlıların transfer gündeminde olan Medel ile eski takım arkadaşı olması hatırlatılan Alvaro Negredo “Medel büyük bir oyuncu, beraber oynadık. Transfer işini bana değil başkana sormanız gerekir” diye konuştu. İtalyan basınının da Beşiktaş-Medel işinin bir kaç gün içinde sonuçlanacağını yazdı.

5 sezonda 5’inci forvet

Beşiktaş Alvaro Negredo transferiyle son 5 sezonda 5. farklı forvet oyuncusuna sahip oldu. 2013-2014’te forvet hattında yer alan Almeida, Süper Lig’de 13 gol atarken, sonraki sezon transfer edilen Demba Ba 18, Alman oyuncu Gomez 26, Aboubakar ise ligde 12 gol kaydetmişti.

NEGREDO’NUN MALİYETİ

Bonservis: 2.5 milyon avro (Valencia)

Yıllık ücret: 2017-18 4 milyon 350 bin avro

2018-19 4 milyon 350 bin avro

2018-19’da 25 maç oynarsa opsiyon devreye girecek. 2019-20 sezonu için 4 milyon avro garanti ücret alacak. Maç başı ücreti yok.