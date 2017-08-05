Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Marcelo'nun takımdan ayrılmasının ardıdan savunma hattını güçlendirmeyi planlayan siyah-beyazlılar, Portekizli yıldız Pepe'nin partneri olarak Medel'i alıyor.

Beşiktaş'ın, Inter'in Şilili orta sahası, bir ara Trabzonspor'un da gündeminde olan Gary Medel'le kişisel talepler konusunda anlaşmaya vardığı ortaya çıktı.

TRABZONSPOR ANLAŞAMADI

Bu sezon önce Trabzonspor'un yakınlaştığı ancak Inter'le anlaşma sağlanmasına karşın oyuncunun ikna edilemediği transferde son olarak Meksika takımı Tigres devreye girmiş, "Transfer bitti" denilirken yine taraflar arasında anlaşma sağlanamamıştı.

BEŞİKTAŞ ANLAŞMAYA VARDI

Geçtiğimiz hafta ise Beşiktaş devreye girmişti. İtalya'dan gelen son haberler ise Beşiktaş'ın 30 yaşındaki Medel'le her konuda anlaşmaya vardığı yönünde.

İNTER KADORDA DÜŞÜNMÜYOR

Inter'in yeni teknik direktörü Luciano Spalletti, 30 yaşındaki tecrübeli ismi kadroda düşünmüyor.

Bu sene Çinli Suning Grubu'yla yeni bir atılım yapan ve bir başka Çin kontrolüne geçen kulüp Milan'ın gerisinde kalsa da, önemli transferler yapan Inter'de Sampdoria'lı stoper Milan Skriniar'a 23 milyon euro, Fiorentina'lı orta saha Matías Vecino'ya da 24 milyon euro ödenmişti.

Bu iki transfer bile Gary Medel'in yeni sezonda Milano ekibindeki forma şansını iyiden iyiye azalttı. 30 yaşındaki Medel, hem orta sahada hem de stoperde başarıyla görev yapabiliyor ve ciddi bir kadro derinliği oluşturabiliyor.