Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Signal Iduna Park’ta oynanan müsabakada geçen sezonun lig şampiyonu Bayern Münih ile Almanya Kupası'nı kazanan Borussia Dortmund karşılaştı. Karşılaşmanın 90 dakikalık süresinde iki takım 2-2 berabere kaldı. Borussia Dortmund'un gollerini 11. dakikada Christian Pulisic ve 71. dakikada Pierre-Emerick Aubameyang, Bayern Münih'in gollerini ise 18. dakikada Robert Lewandowski ve 88. dakikada topu kendi kalesine gönderen Lukas Piszczek kaydetti.

Karşılaşmada uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmayınca penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarında Borussia Dortmund'a 5-4’lük üstünlük sağlayan Bayern Münih, kupanın sahibi oldu.

Borussia Dortmund'da milli futbolcu Nuri Şahin 90 dakika oyunda kalırken, Ömer Toprak yedekler arasında yer aldı.