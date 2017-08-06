Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önceki gece geç saatlerde şehre gelen milli futbolcu bugün 11:00'de Medical Park Stadı'nda imzayı atacak. Başkan Muharrem Usta da törene katılacak. Trabzonspor'da üç günlük izin de bugün sona erecek. Bordo- Mavililer yarın akşamdan itibaren, ligin ilk haftasında 13 Ağustos Pazar günü saat 20.00'de sahasında Atiker Konyaspor ile yapacakları maçın hazırlıklarına başlayacak.