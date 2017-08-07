Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Atiker Konysapor'un Beşiktaş'ı 2-1 yenerek Süper Kupa'yı müzesine götürdüğü maç sonrası Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın gündeminde karşılaşma sırasında yaşanan olaylar vardı.

Sözlerine, "Burada gördüğümüz tablo hem Türk sporuna hem de bizim gibi misafirperver bir ülkenin insanlarına yakışmıyor." diye başlayan Bak, "Bizim en önemli işimiz bu fanatik yapı ve şiddetle ilgili konuları çok detaylı bir şekilde ele alıp, 6222'li yasanın ilgili birimlerle işletilmesi konusunda kararlı olacağız." dedi.

Bak sporda şiddetle mücadele edeceklerini vurgularken; "Ben de bu konuda futbolun, sporun içerisinden gelen bir yönetici olarak hem Futbol Federasyonu hem de yetkili kurumlarla birlikte bu işin üzerine gideceğiz. Buna müsade edemeyiz." ifadelerini kullandı.

Futboldaki şiddet ve fanatik taraftarların durumunun dünyanın sorunu olduğunu kaydeden Bak, "Bunu çözmek için de taraftarı eğitmekten tutun da onlarla ilişki kurmaya kadar konuları değerlendirerek, Spor savcılarının etkin bir şekilde görev alarak bu işin tekrarlanmaması için önlemler almak için çalışacağız." diye konuştu.