Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lig ve Türkiye Kupası'nda iddialı olacak bir kadroya sahip olduklarını belirten Trabzonspor yönetim kurulu üyesi Gökhan Saral; Trabzonspor kalitesiyle şampiyonluğa oynayacaktır. İki kulvarda da kupayı müzemize getirmenin mücadelesini vereceğiz" dedi. Atiker Konyaspor maçıyla sezona güzel bir başlangıç yapacaklarına inandıklarını ifade eden saral, "50. yılımızda şampiyonluğa yürüyerek sezon sonunda taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz" diye konuştu.

Saral, genç oyuncuları Yusuf Yazıcı'nın Avrupa kulüplerinin transfer listesinde yer almasıyla ilgili soruyu da yanıtladı.

Saral, Başkanımızın da dediği gibi “Yusuf Yazıcı 50. yıl kadrosunda yer alacak ve şampiyonluk kadrosunda yıldızlaşacak. Trabzonspor kökleriyle birlikte yeni yıldızlar ve türk futboluna yön verecek teknik direktörler yetiştirmeye devam edecektir" dedi.