Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kulübün resmi internet sitesine konuşan İspanyol teknik adam, yaklaşık 8 ay önce dizinden sakatlanan İlkay'ın iyileştiğini söyledi. Guradiola, sağlığıyla ilgili risk almak istemediği 26 yaşındaki futbolcuya doktorlarla görüştükten sonra Girona ile oynanacak hazırlık maçında süre verebileceğini belirtti.

İlkay Gündoğan'dan övgüyle bahseden Guardiola, "Kalitesi, oynamak istediğimiz futbol için mükemmel" dedi.

İlkay, geçtiğimiz sezon transfer olduğu City'de sakatlanana kadar 16 maçta oynadı, 5 gol attı; 1 de asist yaptı.