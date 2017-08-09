Juventus'ta yedek kalacağını düşünen Asamoah, Juventus yönetimine, "Bu kulübe başarıyla hizmet ettiğime inanıyorum. 1 yıllık kontratım var, bonservisimi verin gideyim" dedi. Büyük bir gizlilikle yürütülen transfer Türk ve İtalyan medyasına sızınca Juventus yönetimi oyuncudan bonservis kazanmak için fikir değiştirdi. Juventus'a yakın Tuttosport gazetesi dün Atalanta'dan Spinazzola transferi gerçekleştiğinde Asamoah ile yolların ayrılacağını yazdı.
Asamoah: Bonservisimi verin gideyim
09.08.2017 - 03:19 | Son Güncelleme: 09.08.2017 - 03:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Juventuslu oyuncu Asamoah kulübünden bonservisini istedi.
Etiketler : asamoah,juventus,galatasaray,
494887 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/494887.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
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Akhisar Bld.
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2
Antalyaspor
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0
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3
Konyaspor
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0
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0
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4
Alanyaspor
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0
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0
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5
Beşiktaş
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0
0
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0
6
Bursaspor
0
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0
0
0
0
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7
Evkur Yeni Malatyaspor
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8
Fenerbahçe
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9
Galatasaray
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10
Gençlerbirliği
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11
Göztepe
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0
0
0
0
0
12
K.D.Ç. Karabük
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Kasımpaşa
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Kayserispor
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Başakşehir
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Osmanlıspor FK
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Sivasspor
0
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0
0
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0
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18
Trabzonspor
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1. Hafta Maçları
19.8.2016
Adanaspor 1 - 2 Bursaspor
20.8.2016
Trabzonspor 2 - 0 Kasımpaşa
20.8.2016
Çaykur Rizespor 1 - 1 Atiker Konyaspor
20.8.2016
Beşiktaş 4 - 1 Aytemiz Alanyaspor
21.8.2016
Gençlerbirliği 2 - 0 Gaziantepspor
21.8.2016
Kayserispor 0 - 2 Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
21.8.2016
Antalyaspor 0 - 0 Osmanlıspor Futbol Kulübü
21.8.2016
Medipol Başakşehir Fk 1 - 0 Fenerbahçe
22.8.2016
Galatasaray 1 - 0 Kardemir D.Ç. Karabükspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Adana Demirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Adanaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Altınordu
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Balıkesirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Boluspor
0
0
0
0
0
0
0
0
6
BŞB Erzurumspor
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Ç. Rizespor
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Denizlispor
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0
0
0
0
0
0
9
Elazığspor
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0
0
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0
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0
10
Eskişehirspor
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0
11
Gaziantepspor
0
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0
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0
0
12
Gazişehir Gaziantep FK
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Giresunspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
İstanbulspor
0
0
0
0
0
0
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0
15
Manisaspor
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0
0
0
0
0
0
0
16
MKE Ankaragücü
0
0
0
0
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0
0
0
17
Samsunspor
0
0
0
0
0
0
0
0
18
Ümraniyespor
0
0
0
0
0
0
0
0