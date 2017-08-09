Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’nin Brezilyalı futbolcusu Fernandao, önceki gece Asmalımescit’teydi. Bir süredir sakat olduğu için takımdan ayrı kalan futbolcu, Soho House’ta arkadaşıyla eğlendi. Mekan çıkışı görüntü vermemek için hızlıca aracına yöneldi. Aracını çalıştırdığı sırada vale tarafından “Vale ücretini eksik ödediniz” diyerek durduruldu. Fernandao yarım yamalak Türkçesi ile “Üzerimde sadece 10 lira var. Bunu verebilirim” diyerek cebinden 10 TL çıkardı, valeye uzattı.