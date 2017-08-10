Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zenit'ten ayrılmak isteyen Giuliano, Fenerbahçe'ye transfer olmak üzere.

Haziran ayındaki Avustralya ve Arjantin maçlarında milli takıma davet edilen Brezilyalı futbolcu Giuliano, Dünya Kupası kadrosunda yer alma hayalini korumak için düzenli oynayabileceği bir takıma gitmek istiyordu. Geçtiğimiz sezonu Zenit'te 17 gol ve 9 asistle geçirerek Brezilya Milli Takımı’na çağrı alan Giuliano, yeni teknik direktör Roberto Mancini'nin River Plate'ten transfer ettiği Sebastian Driussi'nin gelişiyle takımdaki yerini kaybetti. Bu durum karşısında hayal kırıklığı yaşayan Brezilyalı futbolcu, Zenit yönetimine ayrılma isteğini iletti. Rus kulübün yönetimiyse futbolcunun kiralık gitmesine sıcak bakmazken, Giuliano'yu ancak ödedikleri bonservis bedelinin getirilmesi halinde takımdan gönderebileceklerini futbolcuya iletti.

Zenit, Giuliano'yu önceki sezon 7 milyon Euro karşılığında Gremio'dan transfer etmişti. Son görüşmelerin ardından transferin resmiyet kazanması bekleniyor.