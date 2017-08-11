Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Daha önce Monaco ve Barcelona gibi kulüplerde yıllarca forma giyen Rafael Marquez'e şok suçlama... Meksika Milli Takımı'nın 38 yaşındaki kaptanı, ABD Hazine Bakanlığı tarafından uyuşturucu karteli yöneticisi olmakla suçlanıyor. Bakanlık açıklamasında 21 kişi ve 42 organizasyon uyuşturucu kaçakçısı Raul Flores Hernandez ile birlikte çalışmakla suçlanıyor.

Meksikalı şarkıcı Julio Cesar Alvarez ve futbolcu Rafael Marquez de bakanlığın suçladığı isimler arasında. Bu ikili, Flores Hernandez ile uzun yıllardır ilişkide olmakla, Hernandez'in vitrin figürleri olmakla ve söz konusu uyuşturucu trafiği kartelinin varlıklarını üzerlerinde gizlemekle suçlanıyor.

Gözltına alınan ve sorgusu sonrası serbest bırakılan Rafael Marquez hakkındaki iddiaları reddetti. Uyuşturucu trafiğiyle ilgili hiçbir bağlantısının olmadığını dile getiren Meksikalı futbolcu, hakkında ortaya atılan bu iddiayı çürütmek için hukuki çalışmalarını avukatlarıyla birlikte sürdüreceğini belirtti.

Barcelona ile dört lig ve iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Rafael Marquez, 2015'ten bu yana Meksika'da Atlas takımının formasını giyiyordu.