Fenerbahçe, resmi internet sitesinden "10 numara" mevkisinde oynayan Giuliano ile transferi konusunda görüşmelere başladığını açıkladı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
BONSERVİSİYLE DEĞİL KİRALIK
"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Giuliano Victor De Paula ve takımı Zenit ile oyuncunun kulübümüze kiralık olarak transferi konusunda görüşmelere başlamıştır.
Giuliano Victor De Paula, bu akşam saat 18:30'da İstanbul'a gelecek, sağlık kontrolünden geçecek ve görüşmelere burada devam edilecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız."