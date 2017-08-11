Geçtiğimiz sezonu Zenit’te geçiren Brezilyalı orta saha Giuliano, bugün akşam saatlerinde İstanbul’a geldi. Atatürk Havaalanı Genel Havacılık Terminali’nden çıkış yapan başarılı futbolcunun yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra sarı-lacivertlilerle sözleşme imzalaması bekleniyor.