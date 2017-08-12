Galatasaray'ın transfer görüşmelerini uzun süredir sürdürdüğü Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli'nin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu.  Sarı-kırmızılı kulübün yetkililerinden alınan bilgiye göre, İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'da forma giyen Feghouli, yarın İstanbul'a gelecek. Galatasaraylıların yaklaşık 1 haftadır İstanbul'a gelmesini beklediği Cezayirli futbolcu, yarın akşam Atatürk Havalimanı'nda olacak.