Gelecek sezon Arsenal'le sözleşmesi sona erecek olan 28 yaşındaki Türk asıllı yıldız, menajerine tam yetki vererek Barcelona'ya transfer olmak istediğini belirtti. Daily Express'in haberine göre oyuncunun gelecek hedeflerinde Barça forması giymek istediği aktarıldı. Arsenal'in ise 1 yıllık sözleşmesi kalan oyuncuyla yola devam mı edeceği yoksa Barça'ya gitmesine izin mi vereceği merak konusu.
Mesut Özil, Barça'ya doğru
13.08.2017 - 04:55 | Son Güncelleme: 13.08.2017 - 04:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
2013 yılında Real Madrid'den ayrıldıktan sonra Arsenal'e transfer olan Mesut Özil, takımıyla yollarını ayırmaya ve İspanya'ya dönmeye hazırlanıyor.
Etiketler : mesut özil,transfer,barcelona,
495838 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/495838.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Kasımpaşa
1
1
0
0
3
1
2
3
2
Akhisar Bld.
1
1
0
0
1
0
1
3
3
Başakşehir
1
1
0
0
1
0
1
3
4
Fenerbahçe
1
0
1
0
2
2
0
1
5
Göztepe
1
0
1
0
2
2
0
1
6
Gençlerbirliği
1
0
1
0
1
1
0
1
7
Karabük
1
0
1
0
1
1
0
1
8
Antalyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Konyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Beşiktaş
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Malatyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Galatasaray
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Kayserispor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Osmanlıspor
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Trabzonspor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Bursaspor
1
0
0
1
0
1
-1
0
17
Sivasspor
1
0
0
1
0
1
-1
0
18
Alanyaspor
1
0
0
1
1
3
-2
0
1. Hafta Maçları
19.8.2016
Adanaspor 1 - 2 Bursaspor
20.8.2016
Trabzonspor 2 - 0 Kasımpaşa
20.8.2016
Çaykur Rizespor 1 - 1 Atiker Konyaspor
20.8.2016
Beşiktaş 4 - 1 Aytemiz Alanyaspor
21.8.2016
Gençlerbirliği 2 - 0 Gaziantepspor
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Kayserispor 0 - 2 Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
21.8.2016
Antalyaspor 0 - 0 Osmanlıspor Futbol Kulübü
21.8.2016
Medipol Başakşehir Fk 1 - 0 Fenerbahçe
22.8.2016
Galatasaray 1 - 0 Kardemir D.Ç. Karabükspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ç. Rizespor
1
1
0
0
4
1
3
3
2
Adanaspor
1
1
0
0
3
0
3
3
3
Eskişehirspor
1
0
1
0
2
2
0
1
4
İstanbulspor
1
0
1
0
2
2
0
1
5
BŞB Erzurumspor
1
0
1
0
0
0
0
1
6
MKE Ankaragücü
1
0
1
0
0
0
0
1
7
Adana Demirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Akın Çorap Giresunspor
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Altınordu
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Balıkesirspor Baltok
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Boluspor
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Elazığspor
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Gaziantepspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Gazişehir Gaziantep FK
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Samsunspor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Ümraniyespor
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Manisaspor
1
0
0
1
1
4
-3
0
18
Denizlispor
1
0
0
1
0
3
-3
0