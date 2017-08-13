Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gelecek sezon Arsenal'le sözleşmesi sona erecek olan 28 yaşındaki Türk asıllı yıldız, menajerine tam yetki vererek Barcelona'ya transfer olmak istediğini belirtti. Daily Express'in haberine göre oyuncunun gelecek hedeflerinde Barça forması giymek istediği aktarıldı. Arsenal'in ise 1 yıllık sözleşmesi kalan oyuncuyla yola devam mı edeceği yoksa Barça'ya gitmesine izin mi vereceği merak konusu.