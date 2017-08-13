Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de son iki sezonda şampiyon olan ve üçüncü yıldızı takan Beşiktaş startı Antalyaspor ile veriyor. Ki ne ilginç tesadüftür ki Antalyaspor’un hocası da Beşiktaş’ın efsanelerinden Rıza Çalımbay. Maç Vodafone Arena’da ve ev sahibi Beşiktaş, Süper Kupa’da alınan cezadan dolayı seyircisinden mahrum olacak. Uzun soluklu maratonda siyah-beyazlılar kulüp olarak, teknik direktör Şenol Güneş de antrenör olarak rekorlar peşinde. Güneş, 2017-2018’de de aynı başarıyı gösterirse siyah-beyazlı ekibe üst üste 3 şampiyonluk yaşatan ilk yerli teknik adam olacak. 3. sezonunda siyah-beyazlı ekibin başında en uzun süre görev yapan yerli teknik adam unvanını alacak. Ayrıca Avrupa Kupalarında da Beşiktaş’a en çok maç oynatan (Şu anda 18) teknik direktör olarak tarihe geçecek. İşte bu genel görüntünün ilk özeli bu gece 21.45’te Vodafone Arena’da Antalya karşısında olacak. Güneş’in Pepe, Negredo gibi yenilere 11’de şans vermesi bekleniyor.



Siyah-beyazlılar, ilk hafta maçlarında 35 galibiyet, 17 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. İç sahadaki 29 açılış maçında 25 galibiyet elde etti, sadece 16 sezon önce Trabzonspor’a yenildi.