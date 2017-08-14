Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maçın seyircisiz oynanmasına tepki gösteren Çebi, "Bizim için keyifsiz oldu. Bugün dünyanın 43 ülkesinde bu maç naklen yayınlandı ve Beşiktaş taraftarının coşkusunu dünyaya göstermekten aciz kaldık. Beşiktaş, Çin'de 91 milyon kişinin izlediği Schalke maçı oynadı. O maçın Çin devlet televizyonunda yayınlanmasına müteakip aynı kurum bu maçı naklen yayınlamak için buraya geldi. Biz taraftarı ile bütünleşmiş takımımızı tüm dünyanın izlemesini isterdik ama maalesef yanlış bir kararla Beşiktaş bu şansını kaybetmiştir. Bu bizim için handikaptır. Beşiktaş taraftarına Konyaspor ile oynanan maçtaki itidalli davranışından dolayı teşekkür ediyorum. Türk spor kamuoyunun başına gelecek bir faciayı önlemişlerdir. Taraftarımız üzülmesin, bunlar önümüzde çakıl taşıdır. Biz çok güçlüyüz, bunlar bizi etkilemeyecektir. Bundan medet umanlar varsa sükutu hayale uğrayacaktır" şeklinde konuştu.

Tahkim Kurulu'ndaki üyelerin belli takımları tuttuğunun iddia edilmesi hakkında konuşan Çebi, "Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Beşiktaşlı olabilirler. Bunu kararlarına yansıttıklarını düşünmüyorum, beni sonuç ilgilendirir. Ancak doğru bir karar alınmamıştır. Beşiktaş taraftarı hak etmediği bir cezayla karşı karşıya kalmıştır" açıklamasında bulundu.



"BÖYLE KONUŞANA TETİKÇİ DENİR"

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün Beşiktaş Başkanı Fikret Orman hakkındaki açıklamalarıyla ilgili konuşan Çebi, "Antalyaspor çok büyük bir camia. Antalyaspor'u bu tarzda idare edeceklerse işleri çok zor. Henüz bu tür konularda konuşacak tecrübeye, bilgiye sahip değil. Başkasının aklı ve ağzıyla konuşmayı bıraksın. Kendine çeki düzen versin. Başkasının aklı ve ağzıyla konuşanlara tetikçi derler, bu etiket de onun üzerinde kalır. Tetikçi başkan olarak yaşamak zorunda kalır. Antalya'ya yazık etmesin, işine gücüne baksın. Beşiktaş Başkanı'na cevap vermek onun haddi değil. Başkalarının aklı ve fikriyle konuştuğunu düşünüyorum, onun tecrübesi çok az. Popüler olmaya çalışıyor. Bu tür konuşmalarla popüler olamazsınız. Hemen sizi aşağı alırlar" ifadelerini kullandı.



"PEPE, TARAFTARA HEDİYEMİZ OLSUN"

Takımın transfer politikası ve yeni transfer Pepe hakkında konuşan Çebi, "Benim transferle ilgili olarak yorum yapmam doğru olmaz. Pepe, muhteşem. Beşiktaş taraftarına hediye olsun. Umarım bu şekilde keyif vermeye devam eder. Performansının yükselmesi halinde rakiplerimiz için kolay bir sene olmayacak herhalde" diyerek sözlerini tamamladı.



IŞIK: "BEŞİKTAŞ SAYESİNDE HABER OLUYOR"

Beşiktaş'ın İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Candaş Tolga Işık, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Yeni formaların tanıtımıyla ilgili konuşan Işık, "Bizim de sözleşmemizin anlaşmamızın olması gereken bir durumdu. Bunu biz yaptık. Bugün Beşiktaş'a yakışan bir lansman yaptığımızı düşünüyorum. Umarım önümüzdeki ilk iç saha maçında yeni formalarla Beşiktaş taraftarı burada olur" diye konuştu.

Transfer politikasıyla ilgili bilgisi olmadığını da belirten Işık, "Başkanımız diyor ya 'Beşiktaş'ta transfer bitmez' diye. Ben de onlardan duyuyorum transferi. Başkan, Umut ve Şafak yapıyor her şeyi. Biz burayı insanların iyi zaman geçirdiği bir yer olarak konumlamak istiyoruz. Burada spor yapılıyor. Biz de iletişim grubu olarak bunu destekleyecek işler yapmak istiyoruz. Cenk formasını hediye etti bugün bana. Bakarsınız Negredo gol atınca başka güzel şeyler söyler. Burasının Türkiye'nin güzellik merkezi olarak anılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün açıklamalarıyla ilgili konuşan Candaş Tolga Işık, "Allah'tan Beşiktaş var da yılda 2 kez Beşiktaş sayesinde haber oluyor. Burası güzelliklerle anılması gereken bir yer, başka söyleyecek bir şeyim yok" dedi.

Yeni transferlerin tanıtımıyla ilgili olarak yapılan videoların Avrupa'da çok ses getirdiğini ifade eden Işık, "Avrupa'nın 3, 4 takımından bizzat ikinci başkan seviyesinde telefonlar geldi. Bir Alman takımının medya iletişim direktörü telefon açıp birlikte bir şeyler yapmak istediklerini söylediler. Bunlar bizi mutlu eden şeyler ama asıl önemlisi önce taraftar, ardından da başkanımızın takdiri. Beni açıkçası bu ikisi çok mutlu ediyor. İnşallah bu görevi yeni insanlara devredene kadar bunları duymaya devam ederim. Beşiktaşlılar mutlu oldukça bizler de bu kulübü yöneten insanlar olarak bundan onur duyuyoruz" şeklinde konuştu.