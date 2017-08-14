Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı lacivertliler, 17 Ağustos Perşembe günü deplasmanda oynayacağı Vardar maçı hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından, Can Bartu Tesislerinde bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman saat 10.00’da başladı ve 2 ayrı bölüm halinde toplam 2 saat sürdü. Antrenmanın ilk bölümünde oyuncular , 30 dakika süreyle, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yaptı. İkinci bölüm ise alt sahada ve tamamı basına açık olarak gerçekleştirildi. Bu bölümde, Göztepe maçının on birinde başlayan oyuncular, rejenerasyon çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları antrenmanı 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdü. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı. Fernandao, Mehmet Ekici, Soldado ve van Persie takımdan ayrı özel programlar uyguladı.

BREZİLYALI OYUNCU İLK ANTRENMANINA ÇIKTI

Fenerbahçe’nin yeni transferi Giuliano Victor De Paula, bugün takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Ayrıca Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’ni gezen ve tesis hakkında yetkilerden bilgi alan Giuliano, memnuniyet ve beğenilerini dile getirdi.