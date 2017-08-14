Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü Antalyaspor maçında oynayan futbolcular antrenmanı salonda rejenarasyon çalışması yaparak tamamladı. Diğer futbolcular ise antrenmana sahada yapılan ısınma ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve dar alanda kontrol pas yapıldı. Antrenman minik kale maç ve yarım sahada yapılan çift kale maç ile sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın akşam saat 18.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.