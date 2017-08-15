Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya erkekler sıralamasının 1 numarası Andy Murray'in ardından İsviçreli Roger Federer de Cincinati Masters'a katılamayacak. Bu iki ismin katılamayacaklarının ortaya çıkmasının ardından, dünya 2 numarası Rafael Nadal, zirveye çıkmayı garantiledi. İspanyol tenisçi, Temmuz 2014'ten bu yana ilk kez ATP sıralamasında 1 numaraya yükselecek.

Montreal finalinde Alman Alexandder Zverev'e yenilen bu sezonun Wimbledon ve Avustralya Açık şampiyonu Federer, sırtındaki sakatlık nedeniyle Cincinati'ye katılamayacak. Federer, gelecek pazartesi günü açıklanacak ATP sıralamasında Nadal'ı geçebilecek tek isim olarak kalmıştı.

Bu sezon Fransa Açık'ı kazanan ve kariyerinin 15. Grand Slam şampiyonluğuna ulaşan Nadal, maça çıkmadan Murray'i geçerek zirvenin ilk basamağında yer alacak.