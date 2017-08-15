Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç - Ben Arfa, Lucas Lima derken 10 numarada tercihini Giuliano’dan yana kullanan Fenerbahçe’nin bu transferi aslında uzun zamandır planladığı ortaya çıktı. 27 yaşındaki sambacıyı Gremio’da forma giydiği dönemde almak isteyen ancak FFP sıkıntısı sebebiyle Zenit’e kaptıran sarı-lacivertliler biraz gecikmeli de olsa amacına ulaştı. Ayrıca, kiralık olarak alacağı sambacıyı Trabzonspor’un da transfere müdahil olması sebebiyle 7 milyon avro verip bonservisiyle kadrosuna katan sarı-lacivertliler bu durumdan hiç şikâyetçi değil. Aksine, yönetim, Brezilya Millî Takımı’nda forma giyen, piyasa değeri de 9 milyon avro olan bir yıldızı ucuza kapatmanın keyfini çıkarıyor. Giuliano’nun sözleşmesindeki 20 milyon avroya serbest kalır maddesi göz önüne alındığında da Fenerbahçe gayet kârlı bir iş yapmış görünüyor.



Sambacı dik durdu

Tabii bu transferde Giulino’nun payı da son derece büyük. Sambacı, Fenerbahçe’yle görüşürken, Trabzonspor’un devreye girmesi Zenit yönetiminin çark etmesine sebep olmuştu. Karadeniz ekibi, futbolcuya yıllık 4 milyon avro, kulübüne ise 10 milyon avro bonservis sundu. Hatta menajerlerin oyuncuyu Trabzon’a götürebilmek adına açıktan 2 milyon avro daha teklif ettiği öne sürüldü. Zenit, 1 milyon avro kiralama bedeli, 6 milyon avro satın alma opsiyonuyla kapıyı çalan Fenerbahçe’yi geri çevirmeye hazırlanıyordu ki, Giulino devreye girdi. Başkan, sportif direktör ve hocası Roberto Mancini’yle görüşen sambacı “Ya Fenerbahçe’ye giderim ya da Zenit’te kalırım” restini çekince Ruslar teslim oldu. Giuliano’nun bu dik duruşu Fenerbahçelilerin yüzünü güldürürken, Trabzonspor Mehmet Ekici’den sonra bir kere daha hayal kırıklığı yaşadı.



Trabzonspor maçında sahada

Göztepe deplasmanından sonra bir gün izin yapan Fenerbahçe’de Vardar mesaisi başladı. Fernando, Mehmet Ekici, Soldado ve van Persie’ye takımdan ayrı özel program uygulanırken, son transfer Giuliano da antrenmanda yer aldı. Zenit’le sezon başı kampına katılan sambacının fizik kondisyon açısından hazır olduğu Trabzonspor maçında forma giyebileceği belirtildi.



Mor bekleyişi

Fenerbahçe uzun süredir peşinde olduğu Emre Mor için Borussia Dortmund’dan haber bekliyor. Millî yıldızın, Inter defterini kapatmasın üzerine umutlanan sarı-lacivertliler, Almanların daha öne reddettikleri 8 milyon avro satın alma bedeliyle 2 milyon avroluk kiralama teklifini kabul etmesini umuyor.



Roman oyunu

Spartak Moskova’nın Roman Neustädter sevdasının altından menajer oyunu çıktı. Sarı-lacivertliler, menajerlerin Spartak adına sahte belge hazırlayıp kendilerin teklif sunduğunu tespit etti. Spartak yönetimi de konuyla ilgili araştırma başlattı. Rus ekibinin 8 milyon avroluk teklif yaptığı belirtiliyordu.



Soldado listede

Stoch’u Slavia Prag’a satan Fenerbahçe, yeni golcüsü Soldado’yu UEFA listesine ekledi. Transfer görüşmeleri esnasında 6 gün idman yapmayan İspanyol yıldız ekstra kuvvet çalışmalarıyla açık kapatmaya çalışırken, Aykut Kocaman’ın görev vermesi hâlinde Vardar maçında oynayabilecek.