Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Sompo Japan'ın dış atışlardan bulduğu basketlerle başlayan mücadelede Yeşilgiresun Belediyespor, Boynton'un basketiyle 6. dakikada 14-11 öne geçti. Samet Geyik ile pota altında etkili olan siyah-beyazlı ekip, ilk çeyreği 25-22 önde kapattı.

Skoru eşitleyerek ikinci periyoda başlayan Yeşilgiresun Belediyespor, siyah-beyazlıların basketlerine cevap vermekte zorluk çekmedi. Konuk ekip, 7-0'lık seriyle 16. dakikada 36-33 öne geçti. Molanın ardından peş peşe basketlerle etkili olan Beşiktaş Sompo Japan, 39. dakika içinde 45-45 beraberliği sağlarken, iyi savunma yaparak soyunma odasına 50-45 önde gitmeyi başardı.

Üçüncü çeyreğe üst üste bulduğu sayılarla başlayan Beşiktaş Sompo Japan, 24. dakikada farkı 10'a (58-48) çıkardı. Lima'nın pota altından bulduğu sayılarla üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip karşısında Yeşilgiresun Belediyespor, son anda bulduğu sayılarla farkı azalttı. Karşılaşmanın üçüncü çeyreğini de Beşiktaş Sompo Japan 64-59 önde geçti.

Karşılıklı 3 sayılık basketlerle başlayan 4. periyotta ev sahibi ekip farkı yeniden 10 sayıya yükseltmeyi başarsa da Yeşilgiresun Belediyespor 36. dakikada üst üste bulduğu basketlerle farkı tek sayıya (74-73) indirdi. Gagic'in basketiyle 75-74 öne geçen yeşil-beyazlı takım, Beşiktaş Sompo Japan'ın yaptığı hataları değerlendirmekte zorluk yaşamadı. Son periyodun bitimine 13 saniye kala Yeşilgiresun Belediyespor, James'in basketiyle 79-77 öne geçmesine rağmen Beşiktaş Sompo Japan, bitime 4 saniye kala Lima ile 79-79 beraberliği sağladı. Maçın normal süresi 79-79 tamamlandı.

Yeşilgiresun Belediyespor, uzatma bölümünde rahat sayılar üreterek rakibine üstünlüğünü kabul ettirdi ve karşılaşmayı 94-91 kazandı.

Salon: BJK Akatlar



Hakemler: Mehmet Keseratar, Kaan Büyükçil, Özge Şentürk

Beşiktaş Sompo Japan: Kenan Sipahi 9, Strawberry 11, Weems 10, Diebler 15, Sertaç Şanlı 4, Ömer Utku Al 2, Muratcan Güler, Samet Geyik 10, Erkan Veyseloğlu 9, Can Maxim Mutaf 3, Lima 18



Yeşilgiresun Belediyespor: James 25, Boynton 22, Enes Berkay Taşkıran 7, Gagic 16, Marinkovic 7, Efe Beşok 5, Nikolov, Hosley 10, Dusan Cantekin 1, Erkan Yılmaz 1

1. Periyot: 25-22

Devre: 50-45

3. Periyot: 64-59

Normal Süre: 79-79

Beş faulle çıkanlar: 26.32 Efe Beşok, 39.11 Enes Berkay Taşkıran (Yeşilgiresun Belediyespor)