Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Bordo-mavili ekipte bugün düzenlenen imza töreniyle sözleşme imzalayan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, takımın ilk antrenmanına çıktı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda sakatlığı bulunan Juraj Kucka yer almazken, Çalımbay antrenman öncesi saha ortasında futbolcularla kısa bir toplantı yaptı. Isınma ve pas çalışması yapan bordo-mavili ekipte futbolcuların neşeli ve hırslı olduğu gözlendi.

Öte yandan, Ersun Yanal döneminde antrenmanların ilk 20 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilirken, Rıza Çalımbay bordo-mavili takımdaki ilk antrenmanın tamamını basına açık olarak gerçekleştirdi.