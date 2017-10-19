Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Montpellier kentinde, Palaisdes Sports de Lattesspor Salonu'nda oynanan maça, Yakın Doğu Üniversitesi; Quanitra Hollingsvorth, Courtney Vandersloot, Kyla McBride, Elin Eldebrink, Ann Wauters beşiyle başladı. Maçta ilk sayıyı bulan taraf Ann Wauters ile Yakın Doğu Üniversitesi oldu. İlk iki dakika 5-0 Yakın Doğu Üniversitesi'nin üstünlüğü ile geçti. BLMA takımı maçtaki ilk sayılarını bir üç sayılık bir de iki serbest atışlardan gelen sayılarla bularak skoru 5-5 eşitleyerek buldu (7.11). Ev sahibi BLMA arka arkaya bulduğu sayılarla 5:51’de skoru 9-5’e çekerek üstünlüğü ele geçirdi. Savunma ve hücumda etkili olan Yakın Doğu Üniversitesi 25-13’lük skorla periyottan üstün ayrıldı.

İkinci periyoda Yakın Doğu Üniversitesi Jantel Lavender’in basketiyle başladı (27-13). Maçta etkili olarak sayı bulmaya devam eden Türk temsilcisi, soyunma odasına 46-28’lik skorla önde gitti.

Üçüncü periyoda skor üstünlüğü ile başlayan Yakın Doğu Üniversitesi son periyoda 25 sayı farkla 65-40 önde girdi. Son periyotta da rakibine şans tanımayan Yakın Doğu, salondan 80-56 galip ayrıldı.