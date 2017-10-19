Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Millî Erkek Basketbol Takımı, Dünya Kupası’na katılma hakkını elde etmek için 24 Kasım’da Letonya ve 26 Kasım’da Ukrayna ile 2019 Dünya Kupası Eleme Grubu maçlarını oynayacak. Bu maçlar için açıklanan aday kadro şu şekilde:

“Doğuş Balbay, Birkan Batuk (Anadolu Efes), Tolga Geçim (Banvit), Erkan Veyseloğlu, Sertaç Şanlı, Beşiktaş, Kenan Sipahi, Samet Geyik (Beşiktaş Sompo Japan), Furkan Aldemir, Okben Ulubay, Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka Basketbol), Sinan Güler, Ali Muhammed, Melih Mahmutoğlu, Barış Hersek,

Egehan Arna (Fenerbahçe Doğuş), Mehmet Yağmur, Hüseyin Göksenin Köksal, Ege Arar (Galatasaray Odeabank), Semih Erden (Hacettepe Üniversitesi), Berk İbrahim Uğurlu, Metin Türen, Akif Egemen Güven (Pınar Karşıyaka), J.Metecan Birsen (Sakarya BŞB Basketbol), Yiğit Arslan (Tofaş)”