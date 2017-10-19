Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Benfica'yı deplasmanda tek golle yenerek Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yoluna kayıpsız devam eden Manchester United'da menajer Jose Mourinho, maç sonu önemli açıklamalarda bulundu.

Savunma güvenliğini ön planda tutan bir oyun oynattığı, 'kaleye otobüs çekti' yorumlarıyla eleştirilerin hedefi olan Portekizli menajer, bu anlayışın bir suç olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti. "Ne zaman İngiliz veya Portekiz basınına baksam iyi savunma yapmanın bir suç olduğu hissine kapılıyorum" ifadelerini kullanan Manchester United çalıştırıcısı, bununla birlikte alınan sonuçlardan memnun olduğunu dile getirdi.

"9 puanımız var. Maçı kazandık, gol yemedik, takımım kompakt bir oyun ortaya koydu ve karşılaşmayı tamamladık" diye konuşan Mourinho, birçok sakat oyuncusu olduğunu ancak diğer teknik adamlar gibi bundan çok şikayet etmediğini belirtti. Mourinho, "Diğer menajerler sürekli ağlıyor. Ben ağlamam. Bu konuda suçluyum belki ama ben sakatlıklar hakkında konuşmam. Ibrahimovic, Pogba, Fellaini ve Rojo yok ama ben ağlamıyorum" dedi.

Geride kalan dönemde 12 maça çıktıklarını hatırlatan Mourinho, bu karşılaşmaların 10'unu kazandıklarını ikisinde rakipleriyle berabere kaldıklarını 9 maçı ise gol yemeden tamamladıklarını dile getirerek iyi yolda olduklarını ifade etti.