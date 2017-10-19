Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pala Campagnola’da oynanan mücadele sarı-lacivertli ekip; Birsel Vardarlı Demirmen, Kelsey Plum, Kia Vaughn, Tuğçe Canıtez ve Anastasiya Verameyenka beşiyle başladı. Fenerbahçe savunmada istediği sertliği sergileyemeyince ilk 4 dakikada 9-2 geri düştü. Birsel’in 5-0’lık serisiyle farkı 2 sayıya indiren sarı-lacivertli ekip, karşılıklı sayıların ardından eşitliği yakalayamadı ve periyodu 14-9 geride tamamladı.

İkinci periyotta ilk Fenerbahçe’nin ilk sayıları Ana Dabovic’ten geldi ve fark 3 sayıya indi: 14-11. Dotto ve Ayşe Cora’nın karşılıklı basketleriyle süren karşılaşmada Zandalasini skoru 20-15 yaptı. Ev sahibi ekip Miyem’le farkı 7 sayıya taşısa da Ayşe ve Tilbe’nin basketleri skoru 22-20’ye çekti. Kalan bölümde eşitliği yakalayamayan Kanarya, soyunma odasına 29-22 geride girdi.

Soyunma odasından Dabovic ve Vaughn’un basketleriyle dönen Fenerbahçe, Miyem’i durduramayınca skor 34-26 oldu. Dabovic’in üçlüğüyle farkı 5’e çeken sarı-lacivertliler, bu bölümde savunma sertliğini arttırdı ve Ayşe ve Verameyenka ile farkı 3 sayıya çekerek rakibine mola aldırdı: 36-33. Mola dönüşü Dabovic ile farkı 1 sayıya indiren Fenerbahçe, Birsel’in orta mesafe atışıyla final periyoduna 38-39 önde girdi.

Ev sahibi ekibin 5-0’lık serisiyle başlayan dördüncü periyotta Verameyenka farkı 1 sayıya çekti: 43-42. Yacoubou’nun basketleriyle süren mücadelede Fenerbahçe 48-42 geri düşünce koç Fırat Okul’dan mola geldi (05:24). Kalan bölümde istediği performansı sergileyemeyen sarı-lacivertliler basit hataların da önüne geçemeyince karşılaşmadan 62-49 mağlup ayrıldı