Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Tüm Türkiye bir hafta boyunca bu derbiye kilitlendi. Galatasaraylılarda da, Fenerbahçelilerde de heyecan doruktaydı. İki tarafın teknik heyeti de derbinin şifreleri üzerine günlerce çalıştı. Tudor 3’lü sürprizi yaptı, Kocaman kadrosuna bağlı kaldı. Maç başlamadan da kafalarda oyunlar oynanıyordu. Dün saatler 19.30’u gösterdiğinde ise sahne futbolcularındı... Ev sahibi Galatasaray mücadeleye hızlı başladı. Özellikle Mariano’nun kanadını çok efektif kullanan sarı-kırmızılılar 3’te gole çok yaklaştı. Ceza sahası içinde Gomis’in ıskaladığı meşin yuvarlağa Feghouli vurdu ama top savunmaya takıldı. 20’de atılan uzun topu kontrol eden Gomis, rakibinden sıyrılıp kaleciyi karşısına aldı. Fransızın ayağının ucuyla yaptığı vuruş Kameni’de kaldı. 21’de hızlı gelişen F.Bahçe atağında Dirar sağdan etkili ortaladı, tehlikeyi Muslera tokatıyla uzaklaştırdı. Serdar-Latovlevici değişikliğinden sonra G.Saray 4-3-2-1’e dönerken oyun hakimiyeti F.Bahçe’ye geçti. 40’ta Giuliano ile girdiği verkaç sonrasında topla buluşan Janssen sağ çaprazdan ceza sahasına girip vurdu top dışarı çıktı. Janssen 43’te ise bu defa sol çaprazdaki net pozisyonda topu auta yolladı.

>Aslan 10 kişi

İkinci yarıya da hızlı başlayan yine G.Saray oldu. 49’da Tolga’nın kafasını Kameni son anda çeldi. Galatasaray, tarihî rakibi karşısında baskıyı kurmayı başarırken 59’da Feghouli ile Hasan Ali arasındaki pozisyon sonrası sarı-kırmızılılar yoğun penaltı itirazında bulundu ve maçtaki gerginlik üst seviyeye çıktı. 73’te hakem kendini aldattığını düşündüğü Belhanda’yı ikinci sarıdan dışarı yolladı. Sayısal üstünlük kazan F.Bahçe daha önde oynamaya başladı. Son bölümde iki taraf da risk almaktan kaçınırken karşılaşma başladığı gibi bitti: 0-0.