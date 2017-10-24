Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe mutlaka galibiyet hedefiyle çıktığı Galatasaray derbisinden beraberlikle ayrılsa da teknik direktör Aykut Kocaman’ın şampiyonluk inancında bir değişiklik olmadı. Maçın ardından basın mensuplarıyla sohbet eden Aykut Kocaman, “Derbide normal kapasitemizin ancak yüzde 60’ını sergileyebildik. Maçın psikolojisi, gerginliği, rakibin de son derece güçlü bireysel oyunculardan kurulu olması nedeniyle biz yüzde 60’ta kaldık. Rakibimizin zaaflarından daha fazla faydalanabilirdik. İkinci yarıda oyunumuz açısından kırıklık vardı. Bu kadar düşük olmamamız gerekirdi. Bunu biraz daha yukarıya çıkarabilecek kapasitemiz vardı” açıklamasında bulundu.

> Hiçbir tereddüdüm yok

Maç öncesi Galatasaray’ın farklı kazanacağı yönündeki iddialara da cevap veren Aykut Kocaman, “Bu tarifler nasıl oluyor anlamadım. Bizim gücümüz ortada. Kazanmak için sahaya çıkmıştık. Galibiyet için fırsatları da bulduk. Beraberliğe üzgünüz” yorumunu yaptı. Hedeflerinin 4-5 puan gerisinde kaldıklarını dile getiren Kocaman, “Bizim açımızdan 9 maçta 15 puan kabul edilebilir değil” derken, şampiyonluk inancını koruduğunun altını çizdi. Ligin uzun bir maraton olduğunu hatırlatan tecrübeli çalıştırıcı, “Son ana kadar şampiyonluk yarışının içinde olacağız. Vazgeçtiğiniz zaman kaybedersiniz. Takımımın gücüne ve kalitesine inanıyorum. Bu konuda hiçbir tereddüdüm yok” diye konuştu.

> M.Emin Uluç