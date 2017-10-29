Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milan - Juventus maçında kazanan, 2-0'lık skorla Juventus oldu. İtalya Serie A'nın 11. haftasındaki mücadele, Giuseppe Meazza Stadı'nda oynandı. Juventus'a galibiyeti getiren goller, 23. ve 63. dakikalarda Gonzali Higuain'den geldi. Galatasaray'ın yaz aylarında kadrosuna katmak istediği Kwadwo Asamoah, ilk 11'de başladığı mücadelede 71 dakika forma giydi ve 1 golün de asistini yaptı.

Milan'da milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı mücadelede fark oluşturamadı ve 77. dakikada yerini Andre Silva'ya bıraktı. Bu skorun ardından Juventus puanını 28 yaptı ve Napoli'nin kaybını beklemeye başladı. Milan ise son 5 maçtaki 3. mağlubiyetini aldı ve 16 puanda kaldı. Serie A'nın 12. haftasında Juventus evinde Benevento ile karşılaşacakken, Milan ise deplasmanda Sassuolo'ya konuk olacak.