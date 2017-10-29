Diğer sonuçlar: Bursa-Halkbank: 3-0, İlbank-Çanakkale: 2-3, Fenerbahçe-Beşiktaş: 3-0, Seramiksan-Beylikdüzü: 2-3, Eczacıbaşı-Nilüfer Bld: 3-0. Erkekler: Fenerbahçe-Kula Bld:3-1. PROGRAM: Erkekler: 14:30 M.Piyango-Afyon, 15:00 Arkasspor-İBB, 16:00 Torul-Halkbank, 16:30 Ziraat-İnegol, 17:00 Galatasaray-Beşiktaş. 