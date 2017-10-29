Diğer sonuçlar: Bursa-Halkbank: 3-0, İlbank-Çanakkale: 2-3, Fenerbahçe-Beşiktaş: 3-0, Seramiksan-Beylikdüzü: 2-3, Eczacıbaşı-Nilüfer Bld: 3-0. Erkekler: Fenerbahçe-Kula Bld:3-1. PROGRAM: Erkekler: 14:30 M.Piyango-Afyon, 15:00 Arkasspor-İBB, 16:00 Torul-Halkbank, 16:30 Ziraat-İnegol, 17:00 Galatasaray-Beşiktaş.
Vakıf set vermedi
29.10.2017 - 08:02 | Son Güncelleme: 29.10.2017 - 08:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sezona Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu ve ligde 3’te 3 yaparak başlayan VakıfBank Bayan Voleybol Takımı, Venus Sultanlar Ligi’ndeki dördüncü maçında Galatasaray’ı 3 sette geçti: 3-0. Sarı-siyahlılar, rakibini 25-19, 25-15 ve 25-18’lik setlerle yenmeyi başardı.
Etiketler : vakıfbank,voleybol,
515214 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/515214.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
9
7
2
0
20
6
14
23
2
Başakşehir
10
6
2
2
16
13
3
20
3
Beşiktaş
10
5
3
2
16
11
5
18
4
Kayserispor
9
5
2
2
14
10
4
17
5
Göztepe
10
5
2
3
21
18
3
17
6
Akhisarspor
10
5
2
3
18
15
3
17
7
Fenerbahçe
9
4
3
2
17
12
5
15
8
Malatyaspor
10
4
2
4
16
17
-1
14
9
Bursaspor
9
4
1
4
16
13
3
13
10
Sivasspor
9
4
1
4
14
14
0
13
11
Aytemiz Alanyaspor
10
3
2
5
20
22
-2
11
12
Kasımpaşa
10
3
2
5
16
19
-3
11
13
Antalyaspor
9
2
3
4
11
15
-4
9
14
Trabzonspor
9
2
3
4
17
22
-5
9
15
Karabükspor
9
2
2
5
11
16
-5
8
16
Gençlerbirliği
10
2
2
6
12
21
-9
8
17
Konyaspor
9
2
1
6
9
13
-4
7
18
Osmanlıspor
9
2
1
6
13
20
-7
7
10. Hafta Maçları
27.10.2017
Kasımpaşa 3 - 1 Göztepe
28.10.2017
Gençlerbirliği 0 - 1 Evkur Yeni Malatyaspor
28.10.2017
Medipol Başakşehir Fk - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
29.10.2017
Alanyaspor - Beşiktaş
29.10.2017
Atiker Konyaspor - Osmanlıspor Futbol Kulübü
29.10.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor - Demir Grup Sivasspor
29.10.2017
Bursaspor - Antalyaspor
29.10.2017
Trabzonspor - Galatasaray
30.10.2017
Fenerbahçe - Kayserispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
9
5
3
1
14
7
7
18
2
Giresunspor
9
4
4
1
12
6
6
16
3
Balıkesirspor
10
5
3
2
23
16
7
15
4
Altınordu
10
4
3
3
17
12
5
15
5
Ankaragücü
9
4
3
2
11
7
4
15
6
Ç. Rizespor
9
4
3
2
17
14
3
15
7
Elazığspor
9
4
3
2
15
12
3
15
8
İstanbulspor
9
4
2
3
10
8
2
14
9
Adana Demirspor
9
4
2
3
14
13
1
14
10
Adanaspor
10
4
2
4
10
15
-5
14
11
Samsunspor
10
3
4
3
11
11
0
13
12
Erzurumspor
9
2
3
4
8
13
-5
9
13
Gazişehir G.Ant
9
1
5
3
7
6
1
8
14
Eskişehirspor
10
2
5
3
16
18
-2
8
15
Boluspor
9
2
2
5
11
14
-3
8
16
Denizlispor
9
2
2
5
9
15
-6
8
17
Grandmedical Manisaspor
9
3
1
5
12
14
-2
7
18
Gaziantepspor
10
1
2
7
4
20
-16
2