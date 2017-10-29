Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DEAŞ terör örgütü yandaşları daha önce Rusya'da yapılacak 2018 Dünya Kupası'nda stadyumları havaya uçurmakla tehdit etmiş ve paylaştıkları fotoğrafta Messi'yi kan ağlarken göstermişlerdi.



Milliyet'te yer alan habere göre; kanlı terör örgütünün yeni tehdidin bu kez Neymar yer alıyor. PSG'nin süper yıldızı Neymar'ı elinde bıçak olan bir DEAŞ militanının önünde diz çökmüş ve ağlayarak gösteren bir fotoğraf paylaşıldı. Yerde de Messi'nin yattığı görülüyor. Montajlanan fotoğrafla birlikte ise 'Biz müslüman ülkelerde güvende olmadıkça siz eğlenemeyeceksiniz' yazısı da yer alıyor.



Önümüzdeki yaz Rusya'da düzenlecek olan 2018 Dünya Kupası'na DEAŞ tehditleri sürerken, ülkede güvenlik önlemlerinin en üst seviyede olacağı belirtiliyor.