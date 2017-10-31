Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde dördüncü haftanın son maçında Anadolu Efes, Demir İnşaat Büyükçekmece’yi 94-75 yendi. Euroleauge’de henüz galibiyetle tanışamayan lacivert-beyazlılar ligde ise 4’te 3 yaptı. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan maça iyi başlayan taraf Büyükçekmece oldu. Ancak McCollum’la dengeyi kuran Efes ilk çeyreği 22-21 önde kapattı. İkinci çeyreğin başında Efes içeriden Stimac ile etkili olurken Büyükçekmece, Walker’ın sayılarıyla farkın açılmasına izin vermedi. Efes soyunma odasına 1 sayı farkla 46-45 önde girdi. Üçüncü çeyreğe 6-0’lık seriyle başlayıp farkı açan Efes son periyoda 77-57 üstün girdi. Dördüncü çeyreğin başında fark 15 sayıya düşünce Anadolu Efes koçu Velimir Perasovic’ten uyarı molası geldi ve Anadolu Efes yeniden konsantrasyonunu yakalayıp karşılaşmayı 94-75 kazandı.
Anadolu Efes güle oynaya
31.10.2017 - 07:40 | Son Güncelleme: 31.10.2017 - 07:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Lacivert-beyazlılar üçüncü çeyrekte yaptığı baskılı savunma ile Demir İnşaat Büyükçekmece’yi rahat yendi
Etiketler : Anadolu Efes,
515715 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/515715.aspx
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2
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1
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1
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7
9
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2
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1
14
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7
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