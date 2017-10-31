Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde dördüncü haftanın son maçında Anadolu Efes, Demir İnşaat Büyükçekmece’yi 94-75 yendi. Euroleauge’de henüz galibiyetle tanışamayan lacivert-beyazlılar ligde ise 4’te 3 yaptı. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan maça iyi başlayan taraf Büyükçekmece oldu. Ancak McCollum’la dengeyi kuran Efes ilk çeyreği 22-21 önde kapattı. İkinci çeyreğin başında Efes içeriden Stimac ile etkili olurken Büyükçekmece, Walker’ın sayılarıyla farkın açılmasına izin vermedi. Efes soyunma odasına 1 sayı farkla 46-45 önde girdi. Üçüncü çeyreğe 6-0’lık seriyle başlayıp farkı açan Efes son periyoda 77-57 üstün girdi. Dördüncü çeyreğin başında fark 15 sayıya düşünce Anadolu Efes koçu Velimir Perasovic’ten uyarı molası geldi ve Anadolu Efes yeniden konsantrasyonunu yakalayıp karşılaşmayı 94-75 kazandı.